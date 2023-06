Telepizza reinventa una de les seves pizzes més venudes

Telepizza va presentar ‘La Famiglia Carbonara’, una “innovadora” gamma de productes premium amb una nova salsa carbonara que reinventa la tradicional recepta italiana.

Englobat en la seva campanya ‘Viva la Massa’, amb la qual la marca ha retornat el significat al seu claim tradicional ‘El secret està en la massa’ posant en el centre a la gent, va explicar que aquest llançament “impulsa un dels productes estrella de la seva carta al mateix temps que dona resposta a la creixent passió per la recepta original italiana que viu el sector de la restauració”.

La Telepizza Carbonara, amb gairebé tres milions de pizzes venudes en 2022, és la segona més consumida de la companyia pels espanyols només per darrere de la Barbacoa, d’un total de 34,5 milions de Telepizzas venudes en 2022.

‘La Famiglia Carbonara’ arriba als més de 700 restaurants que Telepizza té en tota Espanya amb un nou espot que reivindica les arrels i el posicionament de Telepizza com l’única marca espanyola del sector QSR, però que al mateix temps fa aquesta picada d’ullet a la internacionalització de la recepta de la carbonara i als seus orígens, Itàlia.

Telepizza va assenyalar que consolida així la seva estratègia “d’innovació, entorn de la seva massa d’elaboració pròpia i recepta secreta, amb la qual ofereix productes que responen a les demandes dels consumidors. De fet, Telepizza és l’única marca de pizza reconeguda per la gent com una de les més innovadores segons l’Índex Espanyol d’Innovació (IEI), en el qual, a més, ha estat la que millor puntuació ha obtingut del seu sector. Gràcies a aquest nou reconeixement, la marca s’aferma com la més innovadora enfront d’altres de la competència”.

Les noves Telepizza són Carbonara Bacon Capone, amb base de nata, bacon, bacon crispy i xampinyons; i la Carbonara Cremosa Corleone, elaborada amb base de nata acompanyada de formatge provolone, formatge suís i orenga. Totes dues especialitats es completen amb les Patates Mafioses, un nou snack amb el qual preparar-se per a gaudir de les nouvingudes a Telepizza. “Tot això, per descomptat, acompanyat sempre de la interpretació de Telepizza de la salsa carbonara italiana original”, va afegir.

Aquest llançament s’uneix a altres innovacions recents com la Megamediana, la pizza mitjana més gran de la categoria a només 6,95€, o les vores farcides, que afermen el creixement de Telepizza en 2023 al nostre país, on ha inaugurat 11 nous restaurants en els últims mesos, podent oferir servei a 32 milions de clients a Espanya, un fet que suposa tenir un Telepizza a menys de 8 minuts de casa. “Així, Telepizza continua treballant per a presentar nous productes i una estratègia promocional adaptada a diferents targets i canals que li permetin estar del costat dels clients”, va concloure.