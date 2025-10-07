Telepizza va assenyalar aquest dimarts que aprofundeix en la seva estratègia d’innovació amb ingredients espanyols i consolida “l’única categoria de pizzes premium del sector QSR amb dues noves varietats de la seva família les Maestras de Telepizza”.
Segons va informar Telepizza, la Pamplonica Mestra, elaborada amb massa amb sèmola maltada, que aporta una major sensació de cruixent, salsa carbonara, formatge provolone, cirerols, pesto i el distintiu xoriço de Pamplona, i la Burgalesa Mestra, feta amb massa amb sèmola maltada, salsa carbonara, formatge provolone, pebrot vermell rostit i botifarra de Burgos, “situen com a protagonistes a dos dels ingredients amb més arrelament i tradició en la cuina espanyola. Aquestes dues noves receptes s’uneixen a la resta de varietats de les Maestras de Telepizza: amb pernil ibèric, cansalada viada o tòfona”.
D’aquesta manera, la marca apunta que continua apostant per la innovació constant mentre respon “a una de les majors demandes i preferències dels consumidors en l’actualitat: l’aposta pel local i pels ingredients de proximitat. Precisament les noves receptes de les Maestras arriben com a resposta a aquests desitjos dels consumidors, ja que la marca va iniciar fa mesos un procés d’escolta activa al consumidor que s’ha resolt amb aquestes dues noves receptes. Una manera de continuar avançant-se a les tendències de consum i, sobretot, de ser capaç de respondre de manera àgil i amb qualitat als desitjos del client. Telepizza suma així ingredients nous i diferencials en el sector de pizza QSR a Espanya i demostra que els seus productes representen fidelment la nostra cultura gastronòmica”.
Va explicar que la Pamplonica Mestra i la Burgalesa Mestra són un homenatge a diferents regions i als seus productes més recognoscibles. “L’ampliació de la família de les Maestras posa de manifest l’aposta de Telepizza pels ingredients d’aquí i reforça els seus gairebé quatre dècades de tradició, confiança i credibilitat entre els consumidors, que són la seva massa més autèntica i el centre de les seves estratègies i innovacions gràcies a una escolta activa de les seves preferències. Amb aquestes noves incorporacions a la seva carta, Telepizza reafirma també el seu compromís amb l’autenticitat i la innovació sense perdre el sabor de sempre, mantenint visqui l’essència del local i elevant a un altre nivell als ingredients que millor ens representen”.