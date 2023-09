Telepizza impulsa el consum dels seus més de 700 restaurants

Telepizza ha assenyalat aquest dimecres que impulsa el consum en la seva xarxa de restaurants potenciant el menú bufet “més extens del país” amb ‘Pizza i Beguda Sense Fi’. Indica que “gràcies a la seva xarxa de més de 700 restaurants, 32 milions de consumidors espanyols poden gaudir, tots els dies de la setmana, d’aquest menú bufet des de 6,95 euros per persona”.

La marca va assenyalar que amb ‘Pizza i Beguda Sense Fi’ “torna a posar-se del costat dels consumidors amb aquesta estratègia, adaptada al local i dirigida a targets més joves i famílies, i continua desafiant la tendència de pujada de preus del mercat”.

Segons un estudi realitzat per la marca a més de 2.000 consumidors de tota Espanya, 7 de cada 10 espanyols acudirien a un restaurant si aquest tingués un bufet de pizza. Per això, va insistir que ‘Pizza i Beguda Sense Fi’ ofereix “una opció competitiva per a consolidar la recuperació del consum en els restaurants de la marca després de la fi definitiva de la pandèmia, que durant el primer semestre ha mostrat un sòlid creixement del 36% enfront del mateix període de l’any passat”.

El mateix estudi assegura que un bufet lliure de pizza és una de les opcions que més els agradaria trobar en els restaurants de Telepizza a un 37% dels enquestats; i que gairebé 9 de cada 10 espanyols que acudeix als seus restaurants per a compartir moments i experiències amb els seus familiars i amics. Amb ‘Pizza i Beguda Sense Fi’, Telepizza va dir que continua avançant en la seva estratègia promocional i multicanal amb els clients en el centre, posant a l’abast dels seus clients una opció d’oci gastronòmic assequible i accessible.

“Gràcies a aquest servei en restaurant, Telepizza posa en valor la seva gran capil·laritat en tot el país, una presència que s’ha vist reforçada en el que va d’any amb 12 noves obertures en diferents zones d’Espanya, com Galícia, Andalusia, Múrcia i Catalunya” va afegir. Actualment, la xarxa de restaurants de Telepizza a Espanya li permet cobrir fins a 4.000 localitats d’Espanya, tant en grans com en petites ciutats, sent l’única marca de pizza del sector QSR amb presència en 50 pobles de menys de 12.000 habitants i confirmant que els espanyols poden trobar un restaurant de la marca, de mitjana, a 8 minuts de les seves cases.

“A més, iniciatives com aquestes afermen, encara més, el vincle amb els consumidors que, segons l’estudi de Telepizza, la confirmen com la marca de pizza més reconeguda a Espanya per a un 81,3% dels enquestats. Uns resultats en línia amb les dades de primer semestre de Brand Tracker de You Gov, on els consumidors reconeixen a Telepizza com la marca que major confiança genera entre els espanyols i com la marca del sector QSR de pizza amb major consideració de compra a Espanya”, va agregar.

Així mateix, sosté que aquest posicionament “ha estat revalidat pels consumidors espanyols, els qui en l’últim Índex Espanyol d’Innovació (IEI) han reconegut a Telepizza com la marca de pizza més innovadora. Nous productes com la Megamediana, la pizza mitjana més gran del mercat a només 6,95 euros, o ‘La Famiglia Carbonara’, una gamma de productes premium amb una nova salsa carbonara que reinventa la recepta tradicional, donen compte de la motivació de la marca per oferir noves experiències per als seus clients”.

A més, assegura que impulsant ‘Pizza i Beguda Sense Fi’, reforça “un any marcat per una estratègia promocional pionera en el sector, situant-se un pas per davant de la resta de marques a l’hora de llançar ofertes com el 3×1 o fins a un 70% de descompte en el servei delivery. Totes elles pensades per a brindar opcions als consumidors en tots els seus canals”.

“Als consumidors, precisament, ha volgut retre homenatge amb la seva campanya ‘Viva la Massa’, una picada d’ullet al seu tradicional claim, ‘El Secret està en la Massa’ amb la qual reconeix el compromís de tots aquells que han triat la marca durant més de 35 anys i l’han convertit en líder de pizza a Espanya”, conclou.