Telepizza fa 35 anys amb unes 1.400 botigues a tot el món, 720 d’elles a Espanya

Telepizza compleix 35 anys amb unes 1.400 botigues a tot el món, 720 d’elles a Espanya, on està centrant la seva expansió en poblacions d’entorn dels 25.000 habitants per a incrementar encara més la seva capil·laritat, segons ha informat la companyia, que afirma que celebra el seu aniversari com a líder en ‘delivery’ pizza, focalitzant-se en la innovació, la digitalització i la proximitat als seus clients. La marca, que va néixer com una empresa familiar amb un focus clar cap a la innovació i la qualitat dels seus productes, va obrir la seva primera botiga en 1987 en el madrileny barri del Pilar. Des de llavors la marca ha anat evolucionant i expandint-se per tot el territori nacional, obrint els seus primers restaurants en format de franquícia en els 90. En 1992, la companyia va posar en marxa la seva primera fàbrica en Daganzo de Dalt (Madrid) i un any més tard, en 1993, va començar la seva expansió internacional.

Líder en la seva categoria

En l’actualitat, 35 anys després, Telepizza pertany al grup internacional de marques de restauració Food Delivery Brands, continua sent líder en la seva categoria i compta amb unes 1.400 botigues en el mercat d’Ibèria i a Llatinoamèrica. A Espanya Telepizza té 720 establiments, la qual cosa la converteix en la marca de la seva categoria amb major capil·laritat del país.

De fet, segons la signatura, els espanyols tenen un Telepizza a una mitjana de 8 minuts i mig dels seus domicilis a les ciutats en les quals és present i és l’única marca a la qual poden demanar pizzes a domicili prop de cinc milions d’espanyols residents en petits municipis. Actualment, la companyia té en marxa un pla d’expansió que posa el focus a augmentar la seva capil·laritat en localitats d’al voltant de 25.000 habitants per a estar encara més prop dels seus clients.

En línia amb l’evolució dels hàbits de consum, Telepizza està desenvolupant i implantant nous formats de botiga més petits i convenients, com a botigues mòbils, foodtrucks i botigues modulars, amb l’objectiu de potenciar els serveis de ‘delivery’ i ‘take away’.

Una marca pionera i innovadora

Telepizza ha assenyalat que és una marca pionera des de la seva fundació en crear a Espanya la categoria de servei de menjar a domicili, amb comandes a través del telèfon en 1987. En 2004 va començar a vendre els seus Telepizzas a través de la web, convertint-se en una de les primeres marques del sector a oferir aquest servei.

Més tard vindrien les comandes a través de l’app, creada en 2011, i agregadores, i aquest 2022 es va convertir en la primera marca del sector QSR a oferir comandes a través de WhatsApp a Espanya. La història de Telepizza ha estat marcada també per la innovació dels seus productes, segons subratlla la companyia.

En 1997 va arribar a la seva carta l’especialitat preferida dels espanyols, la Telepizza Barbacoa, que des del seu llançament ha superat els 250 milions de comandes i el consum de les quals va superar els 6 milions i mig de comandes sol en 2021. En 2008 Telepizza va incorporar a la seva carta les seves primeres pizzes sense glútens i en 2017 va introduir els sabors dolços amb el llançament de la primera Telepizza Sweet.

En 2021 la companyia va llançar les Veguis de Telepizza, una línia de productes vegans que amplia encara més la seva carta i la fa més inclusiva i apta per a tota mena de clients. A més, la marca llança periòdicament edicions limitades i especials de les seves Telepizzas, coincidint amb la celebració de dies especials o d’esdeveniments esportius.