Telepizza centra la seva estratègia d’innovació en drops, propostes icòniques i experiència de client

Telepizza ha assenyalat que aposta per la innovació experiencial, combinant el llançament de drops -edicions limitades de producte que generen exclusivitat i expectació en els consumidors-, amb les seves pizzes més emblemàtiques.
“Tot això forma part d’una estratègia que consolida un model distintiu de creació de valor, que situa al client en el centre, i en el qual Telepizza s’està secundant per a continuar reforçant la seva posició de lideratge en el mercat”, va destacar Telepizza.
La veritable massa de Telepizza està formada pels qui la trien com a primera opció, per això estrènyer la relació amb els seus consumidors i enfortir la identitat de marca constitueix un dels seus pilars estratègics. La companyia va indicar que no es limita a llançar productes, sinó que els transforma en experiències que connecten amb els consumidors i els permeten descobrir noves maneres de gaudir d’una pizza. És el cas de la Pizza ChocoDubai, l’última incorporació a la carta de la marca. Una proposta dolça que converteix el moment de les postres en una experiència única, en fusionar el sabor exòtic del festuc amb el toc de la xocolata sorprenent a qui la prova.
Les Mestres de Telepizza, afegeix, són un altre exemple d’aquesta estratègia d’innovació de producte. Amb aquestes pizzes, la marca aposta pels ingredients més recognoscibles de la gastronomia espanyola. En concret, les dues últimes receptes que s’han sumat han estat la Burgalesa Mestra i la Pamplonica Mestra, amb Botifarra de Burgos i xoriço de Pamplona com a respectius protagonistes. Totes dues novetats de la carta de *Telepizza són un exemple de l’atenció que la marca presta a les tendències gastronòmiques i als gustos dels seus clients per a integrar-los en la seva estratègia d’innovació.
A més, Telepizza també s’ha vinculat grans marques com Heinz per a oferir experiències de consum diferencials i exclusives, com ha estat el cas de les ‘Jugonas de Telepizza’. Amb aquesta mena de cobrandings, la companyia reafirma la seva solidesa i confiança a nivell internacional, alhora que advoca per oferir als consumidors noves propostes alineades amb les seves preferències cada vegada més canviants. Per exemple, en el marc d’aquesta aliança Telepizza presentava el passat estiu la Jugona de Burger i la Jugona de Gosset Calent, elaborades amb la massa clàssica de Telepizza i salses Heinz. Unes noves referencies fruit de l’escolta activa dels clients i de la seva constant labor d’innovació dins del sector.
Al costat d’aquestes novetats, que arriben a la carta amb noves propostes gastro, Telepizza cregui al llarg de l’any drops de producte perquè els seus clients puguin experimentar nous sabors i formats de pizza. Disponibles en carta per temps limitat, es tracten d’edicions limitades cuidades per a connectar amb els clients en moments especials. És el cas de la Pizza Cor que ha utilitzat en Sant Valentí o el Dia de la Mare, una picada d’ullet a l’amor amb una pizza en forma de cor, decorada amb pètals de flors seques, acompanyada a més d’una edició especial de la seva emblemàtica caixa. Un altre exemple ha estat la pizza Tenebrosa, elaborada amb massa de color negre, creada especialment per a Halloween que a més oferia la possibilitat de personalitzar-la. Totes dues propostes reforcen el propòsit de Telepizza de generar moments significatius amb les seves pizzes perquè els seus clients puguin gaudir-los.
Telepizza s’anticipa així a les tendències i acompanya als consumidors en aquests espais de gaudi que formen part de l’imaginari col·lectiu. Sota el concepte de neohedonismo, la companyia entén que el plaer no és només impulsiu, sinó que implica viure experiències significatives i compartides que aporten valor emocional i social. En un escenari en el qual la innovació s’enfronta a grans desafiaments, Telepizza demostra que per a sorprendre fa falta escoltar el consumidor, una bona idea, un enfocament clar i una execució coherent. Amb aquesta estratègia, la companyia reafirma el seu compromís de ser present en la vida dels seus consumidors, transformant cada pizza en una experiència que es comparteix.