La Junta General d’Accionistes de Telefónica celebrada aquest dijous a Madrid ha aprovat totes les propostes presentades pel Consell d’Administració, incloses els comptes de 2025 i una renovada composició de l’òrgan amb la reelecció i el nomenament de diversos consellers independents. Els accionistes han recolzat també el pagament del segon tram del dividend corresponent a l’exercici 2025, que ascendeix a 0,15 euros per acció en efectiu i l’abonament del qual s’efectuarà el pròxim 18 de juny. Així mateix, han donat suport a la reelecció o nomenament de María Luisa García Blanco, Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso, Mónica Rey Estimat i Jane Thompson com a consellers independents. D’aquesta manera, la presència de dones en el Consell augmenta la seva ponderació fins al 47%, per sobre del 40% que exigeix la llei i que Telefónica ja complia.
La Junta també ha donat llum verda a la reelecció de PricewaterhouseCoopers com a auditor de la companyia per a l’exercici 2026 i la seva designació per a auditar els comptes de 2027, 2028 i 2029, a la política de remuneracions dels Consellers de Telefónica per a 2027, 2028 i 2029 i a l’informe anual sobre remuneracions dels consellers de l’exercici 2025.
Durant la seva intervenció en la Junta, el president de Telefónica, Marc Murtra, ha confirmat que la companyia avança en l’execució del pla estratègic ‘Transform & Grow’, presentat el mes de novembre passat, i que la transformació del Grup “ja està en marxa”. “En Telefónica assumim el repte indiscutible de ser la millor forma d’accés dels ciutadans, empreses i institucions a les tecnologies digitals. Ser una de les millors telcos d’Europa en 2030 i ser una de les millors telcos del món en 2035. Amb aquest objectiu, volem transformar la companyia de manera integral”, ha assegurat.
El president de Telefónica ha articulat aquesta transformació al voltant de cinc eixos: consolidació i lideratge a Europa, impuls a la innovació tecnològica, major orientació al client, reforç del paper institucional a Espanya i Europa, i una gestió guiada per la disciplina i l’execució rigorosa. “En el creixent escenari d’inestabilitat geopolítica en el qual vivim, defensem amb fermesa la consolidació del sector a Europa com a condició necessària per a crear sobirania tecnològica europea”, ha de. “La fragmentació del mercat europeu limita l’escala, redueix la inversió i dificulta la innovació. El món tecnològic no és de dos, és de tres. No és sol Xina i els Estats Units, és també Europa”, ha demandat. “Telefónica vol formar part d’aquesta resposta europea”, ha subratllat.
En el seu discurs davant els accionistes de la companyia, Murtra ha defensat que Telefónica va complir els seus objectius financers de 2025, exercici en el qual va obtenir uns ingressos superiors als 35.000 milions d’euros i un EBITDA pròxim als 12.000 milions d’euros. Per a 2026, Telefónica ha establert unes metes financeres que reflecteixen més creixement, més rendibilitat, més flux de caixa i menys deute. “Hem passat de la intenció a l’execució. Els processos de transformació requereixen temps, però en aquest any hem passat de la promesa al compliment. Telefónica compleix i complirà. I mantindrem aquest compromís en 2026”, ha indicat el president de Telefónica.