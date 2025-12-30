Telefónica Tech es posiciona líder en el mercat de línies IoT a Espanya en 2025

Telefónica Tech, considerada en el nou Pla Estratègic de Telefónica com “la fàbrica de serveis digitals B2B i una palanca de creixement”, ha continuat en 2025 consolidant-se com a soci tecnològic de referència per a la transformació digital d’empreses i administracions públiques. La companyia ha aconseguit situar-se com a líder en el mercat del IoT a Espanya i ha continuat ampliant les seves aliances i capacitats en les diferents tecnologies.
La unitat de negocis digitals de Telefónica va tancar el mes de novembre (les últimes xifres disponibles) amb 17 milions de dispositius connectats, la qual cosa suposa augmentar la xifra de línies IoT un 240% en el que va d’any, gràcies principalment a l’impuls de les balises connectades V-16 que seran obligatòries a partir de l’1 de gener i a les quals Telefónica Tech proporciona la connectivitat IoT al 70% dels models.
La companyia compta amb una solució integral de connectivitat IoT gestionada a través de la seva plataforma Kite, que ha estat reconeguda enguany per signatures d’analistes tan rellevants com Gartner, Kaleido Intellingence, Juniper Research i Transforma Insights.
Kite permet als clients, entre altres coses, administrar i gestionar els seus dispositius en temps real; supervisar el consum i la despesa de les comunicacions, i detectar automàticament usos no autoritzats gràcies a la intel·ligència artificial.
Ciberseguretat
La ciberseguretat ha continuat sent enguany una de les principals prioritats per al teixit empresarial davant l’increment de les amenaces. El servei ‘Tu Empresa Segura Lite’ de Telefónica Tech va aconseguir protegir en els seus primers sis mesos a prop de 15.000 autònoms i micropimes, i va bloquejar més de 180.000 amenaces. Però, a més, la companyia ha continuat reforçant els seus serveis de ciberseguretat amb aliances com la d’IBM per a desenvolupar i oferir solucions de seguretat quàntica, a més d’amb les solucions de segmentació d’actius de Akamai, de seguretat en el núvol en entorns multicloud de Wiz i de ciberinteligencia de SpyCloud per a protegir la identitat.
Durant 2025 Telefónica Tech ha segellat també importants aliances en matèria del govern de la dada i qualitat de la dada amb Collibra, Anjana Data i Confluent per a ajudar les organitzacions a accelerar l’adopció de la intel·ligència artificial. També ha llançat una plataforma de IA Generativa perquè les organitzacions puguin crear assistents virtuals personalitzables capaços de resoldre consultes complexes, automatitzar tasques repetitives i optimitzar processos interns, a més s’ha aliat amb Perplexity per a oferir el servei ‘Perplexity Enterprise Pro’ als clients empresarials.
Telefónica Tech va aconseguir uns ingressos de 1.641 milions d’euros en els primers nou mesos de l’any, un 13,5% més en termes interanuals, després de registrar importants creixements en l’últim trimestre degut principalment a l’acceleració a Espanya.