Telefónica, Sony Music, Vici i Bidafarma s’uneixen a UAX per a orientar sobre què estudiar i guanyar ocupabilitat

La Universitat Alfons X el Savi (UAX) ha creat un panell d’experts en RH, emprenedoria i innovació de companyies líders, per a guiar als joves en l’elecció d’estudis i millorar la seva ocupabilitat. D’aquesta manera neix el ‘Consell de Savis’ de UAX, una iniciativa que respon a la creixent necessitat d’orientació en un mercat laboral en constant canvi.
“A Espanya, la taxa de desocupació juvenil es manté per sobre del 25%, la qual cosa reflecteix un panorama difícil per als joves que busquen la seva primera oportunitat laboral. La falta d’experiència, identificada per més del 60% dels joves com el principal obstacle per a accedir a una ocupació, i la sobrequalificació que afecta un 30-35% dels graduats, són dos dels principals hàndicaps que afronten els joves en la seva carrera professional”, va explicar.
Una problemàtica que “troba solucions, per exemple, amb l’orientació primerenca i professional dels estudiants. Segons apunten estudis com ‘Investing in Career Guidance 2025’ els joves que reben aquest assessorament compten amb una millora del rendiment educatiu en trobar una connexió entre el seu currículum acadèmic i la carrera futura. A més, ajuda a gestionar la incertesa davant una decisió tan important en les seves vides”.
Panell d’experts
Enfront d’aquesta realitat, UAX vol reafirmar amb la creació d’aquest ‘Consell de Savis’ el seu compromís amb la formació de qualitat, oferint una metodologia connectada amb el món empresarial, que impulsa el talent competitiu. Un panell exclusiu de set professionals líders en els seus sectors ha compartit pautes pràctiques per a destacar en els processos de selecció. Les entrevistes, realitzades per la comunicadora Andrea Compton, recullen recomanacions clares i aplicables per als estudiants.
El panell d’experts està integrat per Núria Viudez, Head of People en Vici; Jesús Villegas, creador de contingut i exconsultor creatiu de la marca ‘MilfShakes’; Isaïes Galve, Responsable de RH en Bidafarma; Guadalupe Camacho, Sènior HR Director Ibèria & Strategic Projects Latin Ibèria en Sony Music; Telmo Trenado, creador de contingut, emprenedor i fundador de ‘Hype’; Sergio del Carrer, Responsable de Captació de Talent en Telefónica; Alicia Ruíz, Chief People Operations Officer en VML The Cocktail.
Aquests professionals comparteixen els seus secrets sobre habilitats clau i temes essencials per a l’ocupabilitat, entre els quals s’inclouen ‘Habilitats Essencials’: la rellevància de l’anglès i la intel·ligència artificial en l’àmbit laboral, així com les habilitats toves que les empreses valoren més enllà de la formació tècnica; ‘Experiència Professional’: com aprofitar les pràctiques i experiències internacionals per a garantir una ocupació estable i avançar cap a un contracte fix; ‘Procés de selecció’: consells per a trobar vacants, destacar amb un curriculum vitae adaptat a les eines de selecció actuals i evitar errors comuns en les entrevistes de treball; ‘Networking estratègic’: la importància de construir una xarxa de contactes des de la universitat i com utilitzar plataformes com Linkedin de manera efectiva; i ‘Autoconeixement i preferències’: Identificar interessos personals i fortaleses és essencial per a prendre decisions informades sobre quina carrera seguir, assegurant que l’elecció no sols sigui viable en el mercat laboral, sinó també satisfactòria en l’àmbit personal.
“D’aquestes claus es desprenen factors clau que una institució educativa ha de complir per a preparar al talent del demà”, va explicar.
UAX serà present en AULA, el Saló Internacional de l’Estudiant i Oferta Educativa que se celebra en Ifema de l’11 al 15 de març, per a oferir orientació de manera personalitzada als assistents.