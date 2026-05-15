Les accions de Telefónica es van anotar aquest dijous una pujada del 5,7% i van recuperar els 4 euros, en concret els 4,03 euros, el seu preu més alt des de començaments de novembre, després de presentar els comptes del primer trimestre de 2026, que han batut les previsions d’ingressos i ebitda que manejava el consens de mercat.
Amb la pujada d’avui, les accions de Telefónica acumulen una pujada de prop d’una mica més del 15% en el que va d’any, enfront del 2,8% que suma l’IBEX.
“Els resultats del primer trimestre de 2026 de Telefónica van superar lleugerament les previsions del consens, i, en la nostra opinió, el més destacat és l’acceleració del creixement a Espanya”, valoren els analistes de Goldman. En el primer trimestre, els ingressos i el ebitda ajustat de Telefónica España van créixer un 2% en tots dos casos, amb el que acceleren el seu ritme de creixement. “Telefónica va presentar uns bons resultats en el primer trimestre”, coincideixen des de CaixaBank, que també esmenta que les xifres han superat les previsions del consens.
“Esperem un acolliment positiu per a aquests resultats del primer trimestre de 2026, on el més destacat és la fortalesa mostrada al Brasil i Espanya, que manté bones dinàmiques comercials”, valoren des de Banc Sabadell.