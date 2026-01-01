Telefónica progressa en la seva estratègia de digitalització responsable

Telefónica ha continuat avançant en l’aplicació dels seus objectius de ESG en 2025 i, de manera especial, l’operadora ha aconseguit enguany noves fites per a impulsar una digitalització responsable i reduir la bretxa digital, dos objectius en els quals continua progressant gràcies a la connectivitat i les infraestructures que la companyia posa al servei de la societat als països en els quals opera.
Així, segons va informar la companyia aquest dimecres, deu xifres posen en valor els principals assoliments de Telefónica en els apartats socials, mediambientals i de govern corporatiu al llarg de 2025.
Telefónica compta ja amb 350 milions d’accessos totals en els mercats en els quals opera, la qual cosa consolida el seu lideratge amb un fort desplegament de FTTH i 5G. A més, ha aconseguit en 2025 la fita de superar els 81 milions d’unitats immobiliàries amb fibra fins a la llar (FTTH). Aquestes xifres consoliden el seu lideratge en connectivitat, una palanca fonamental per a propiciar la inclusió digital.
La cobertura de banda ampla mòbil aconseguida per la companyia en zones rurals a Espanya és ja del 95%. Aquesta penetració, sumada al desplegament en àrees urbanes, converteix a Espanya al país amb major desplegament de fibra de la companyia situant-se en un referent de connectivitat.
Pel que fa a la cobertura mòbil amb 4G, en els seus principals mercats (Espanya, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil) la companyia aconsegueix el 98%, juntament amb un 78% en 5G, on destaquen Espanya i Alemanya amb un 94% i un 98% respectivament.
A nivell mediambiental, Telefónica ha aconseguit reduir en un 90% el consum d’energia per unitat de trànsit en l’última dècada, gràcies a més de 200 projectes d’eficiència i a l’ús d’energia 100% renovable en les seves operacions principals.
En l’àmbit social, la companyia ha aconseguit per primera vegada un 40% de dones en la seva plantilla, i un 34% en llocs directius en aquest 2025. Es tracta d’un dels principals indicadors per a impulsar la igualtat d’oportunitats amb l’objectiu d’arribar fins al 37% en el 2027, aspecte tan important per a la companyia que és un indicador no financer associat a la retribució variable de totes les persones de Telefónica. A més, el Consell d’Administració compta amb un 40% de dones, complint la Llei de Paritat, i un 53% de consellers independents.
En el pla financer, el 37% del finançament del Grup ja correspon a finançament sostenible. La telco ha completat enguany el refinançament de la seva principal línia de crèdit sindicada, d’un total de 5.500 milions d’euros, que li permet donar suport a la implementació de projectes amb impacte ambiental i/o social positiu.
Finalment, Telefónica ha estat reconeguda en 16 índexs internacionals pel seu acompliment ESG, consolidant el seu lideratge en integrar la sostenibilitat en tots els aspectes del seu negoci.