Telefónica té l’objectiu de mantenir actualitzades les seves infraestructures de xarxa fixa i mòbil, que compten amb més de 350 milions d’accessos. Les necessitats creixents tant de connectivitat com de qualitat de servei seran factors clau en l’evolució de les xarxes durant els pròxims anys, ho condueix a una nova era de ‘xarxes hiperautomatizadas’.
El món digital presenta requisits cada vegada més exigents, amb serveis més complexos, més personalitzats, amb necessitats de baixa latència, qualitat de servei i seguretat.
En l’àmbit de la fibra s’evolucionarà cap a XGSPON, amb fins a 10 Gpbs simètrics en la llar, i en un horitzó més llunyà la tecnologia permetrà avanços com el 50GPON o Wi-Fi 8, ampliant en grau més alt les capacitats per a l’usuari final.
A tancament de setembre, Telefónica comptava amb més de 172 milions d’unitats immobiliàries passades amb xarxes de banda ampla ultraràpida, un 2% més que un any abans. D’aquesta xarxa, un total de 82,6 milions es corresponen amb FTTH, de les quals un 33% procedeixen de FiberCos.
En l’accés mòbil es donarà continuïtat a l’evolució de capacitats 5G amb la finalitat de millorar l’eficiència espectral i l’energètica aprofitant totes les funcionalitats que ofereix per a nous serveis. El 6G també arribarà, com un procés natural d’evolució de les xarxes mòbils, no tant com un salt generacional brusc.
En els resultats del tercer trimestre de l’any, Telefónica va anunciar una cobertura 5G del 94% a Espanya, del 98% a Alemanya, del 66% al Brasil i del 94% al Regne Unit, mercats en els quals el core 5G Estand Alone es troba ja totalment desplegat. A més, Virgin Mitjana O2 ha encès la xarxa 5G SA en 500 localitats, convertint-se en la major del país, amb una cobertura que arriba a més del 70% de la població.
En general, l’evolució de les xarxes d’accés i transport apunta cap a la consolidació de la virtualització, les arquitectures obertes i la desagregació en component programari, l’automatització, l’aplicació de la intel·ligència artificial i la millora de l’eficiència energètica. En aquest sentit, les tecnologies i arquitectures més rellevants per a l’evolució de les seves infraestructures són, entre altres, la intel·ligència artificial i la seva aplicació a la hiperautomatització de les xarxes, així com les tecnologies quàntiques i la seguretat.
En el terreny de l’automatització, Telefónica compta amb un programa dedicat a les xarxes autònomes, ANJ o Autonomous Network Journey. A través d’aquest projecte, la companyia ha implementat sistemes que adapten i optimitzen el rendiment en temps real a través de l’anàlisi impulsada per la IA dels patrons de trànsit i el comportament dels usuaris. Es preveu que en un futur l’automatització es trobi embeguda en la mateixa tecnologia, desplegada de manera intrínseca.
Telefónica té com a objectiu aconseguir un nivell avançat d’autonomia en múltiples dominis de xarxa, desenvolupant capacitats d’autogestió que puguin prendre decisions complexes de manera independent, sovint sense intervenció humana, la qual cosa representarà un important salt endavant en la intel·ligència operativa i l’eficiència de la xarxa. Durant 2025, la companyia ha implementat diversos projectes amb nivell 4 d’autonomia a Espanya, el Brasil i Alemanya.
D’altra banda, i en l’àmbit de la seguretat, Telefónica avança també en tecnologies quàntiques. Amb la computació quàntica, la criptografia actual es torna vulnerable i, per tant, caldrà implementar criptografia postquàntica (PQC) i distribució de claus quàntiques (QKD) com a components estàndard per a les comunicacions crítiques. Telefónica, que porta més de 10 anys treballant en aquestes tecnologies, va anunciar al març un Centre d’Excel·lència dedicat a les tecnologies quàntiques amb la finalitat de coordinar totes les línies d’innovació procedents de les diferents àrees de la companyia, promoure noves solucions, activar acords tecnològics amb tercers i participar en fòrums per a compartir la proposta quàntica del grup amb la indústria.