Telefónica Espanya reforça el seu lideratge tecnològic i de servei en un any clau de transformació

En un any marcat pels canvis després del desembarcament de Marc Murtra en la presidència de Telefónica, la seva filial espanyola ha aconseguit destacats avanços en atenció al client, desplegament d’infraestructures i desenvolupament tecnològic en un context de profunda transformació del mercat.
Entre les fites més destacades, tal com indica la companyia, figura la posada en marxa de ‘Movistar per tu’, concebut com un “model pioner d’atenció al client a Espanya” que ha suposat “un redissenyo integral dels processos per a simplificar l’experiència de l’usuari i millorar la qualitat del servei”. Així, la iniciativa introdueix un enfocament basat en la “resolució en la primera anomenada, o en un termini màxim de 24 hores quan es requereixen tràmits addicionals, l’eliminació d’esperes innecessàries i l’assignació d’un únic interlocutor responsable de cada gestió de principi a fi”.
Aquest model incorpora, a més, avanços tecnològics per a “fer costat a l’agent de manera invisible”, sense substituir l’atenció humana, i prioritza de manera específica a les persones majors a través del número gratuït 1004, que identifica automàticament als clients de més edat per, d’aquesta manera, oferir-los un “acompanyament reforçat”. La iniciativa va néixer durant la pandèmia i Telefónica España ha acabat consolidant-la.
Mentrestant, en l’àmbit de les infraestructures, la companyia ha reforçat durant 2025 el seu lideratge en el desplegament de la xarxa 5G. S’ha aconseguit cobertura en 5.700 municipis i arriba a més del 94% de la població espanyola, un aspecte que el màxim responsable de Telefónica Espanya des del mes d’abril passat, Borja Ochoa, va assenyalar com una de les seves “prioritats” durant la trobada sectorial de ‘Digitals’ a primers de juliol.
El desplegament es recolza en més de 5.000 nodes repartits per tot el país i en les bandes de 3.500 MHz i 700 MHz, la xarxa amb capil·laritat més alta tant en entorns urbans com rurals i en les principals vies de comunicació. La xarxa de Movistar és ja íntegrament ‘5G Estand Alone’ (5G SA), la qual cosa permet oferir majors velocitats, menor latència i habilitar funcionalitats avançades com el ‘network slicing’ o el ‘edge computing’, les quals són especialment rellevants per al teixit empresarial.
Defensa
En l’àmbit de la defensa i la innovació tecnològica, un dels considerats estratègics en la “nova Telefónica”, la companyia ha estat seleccionada per l’OTAN per a dur a terme el primer desplegament operatiu d’una xarxa privada 5G embarcada en una de les quatre agrupacions navals permanents de l’Aliança Atlàntica. El projecte, que ha estat desenvolupat al costat d’un ecosistema de socis espanyols i Nokia, ha permès instal·lar un node 5G a bord d’un vaixell d’aquestes forces navals, capaç de connectar de manera segura i ultraràpida a diverses unitats, incloses plataformes no tripulades aèries, de superfície i submarines, mitjançant “una bombolla tàctica 5G”.
En paral·lel, Telefónica Espanya també ha aconseguit un acord per a integrar sis centres i espais d’innovació en ‘NAT DIANA’, l’accelerador d’innovació en defensa de l’Aliança Atlàntica, que entrarà en vigor l’any vinent. Aquesta col·laboració permetrà validar desenvolupaments tecnològics de doble ús -civil i militar- en àmbits com la ‘Internet de les Coses’ (IoT), ciberseguretat i tecnologies quàntiques.
D’aquesta manera, Espanya, el més rellevant dels quatre mercats estratègics de Telefónica, acaba així un any marcat pel nou pla ‘Transform&Grow’, que preval l'”excel·lència operativa, la inversió en xarxes de nova generació i una clara orientació al client”. El president de Telefónica España assenyalava en una trobada pública recent que la companyia busca “impulsar una gestió centrada en la transformació del servei, l’enfortiment de les capacitats tecnològiques i l’alineament del negoci amb les noves demandes del mercat i de la societat”.