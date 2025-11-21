Telefónica es reafirma com a referent del futbol en televisió enfront de les plataformes globals

Telefónica ha resultat adjudicatària en exclusiva dels drets audiovisuals per a l’emissió de la UEFA Champions League i UEFA Europa League, així com de la UEFA Youth League, la UEFA Europa Conference League i la UEFA Super Cup, per al pròxim cicle, que en aquesta ocasió comprèn un total de quatre temporades (2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 i 2030/2031).
Enfront del creixent interès de plataformes globals per posicionar-se en el mercat amb contingut en directe, Telefónica s’ha assegurat el seu rol determinant en l’esport prèmium, un dels elements diferencials de la seva oferta de cara a la captació i fidelització dels seus clients a Espanya.
Els tornejos futbolístics europeus, que actualment ja formen part de l’oferta televisiva de l’operador a través de Movistar Plus+, continuaran d’aquesta manera enfortint l’oferta de la companyia. Telefónica, focalitzada a comptar amb un caràcter diferencial en un entorn de mercat altament fragmentat a Espanya, continuarà comptant amb la Champions League i la resta de tornejos UEFA.
L’oferta convergent de la companyia li permet en aquest competit escenari mantenir, amb gran folgança enfront de la resta d’operadors de telecomunicacions, el major ARPU del mercat. Al seu torn, el churn de Telefónica està en mínims, també segons els últims resultats financers de la companyia, a tancament de setembre. És a dir, Telefónica és l’operador que més ingressa per client i al seu torn ha aconseguit contenir la sortida dels seus fidels. Les competicions UEFA, amb més de 140 partits per temporada només en la Champions League, és un dels factors distintius per a mantenir aquests registres a Espanya.
Aquest dijous, Telefónica va traslladar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) el nou acord, una adjudicació per valor de 1.464 milions d’euros, a raó de 366 milions d’euros per cadascuna de les temporades incloses.
En la roda de premsa oferta durant l’última presentació de resultats, liderada pel president de la companyia Marc Murtra, els interrogants sobre els drets esportius van ser una de les matèries de l’interès dels periodistes. A preguntes d’aquests, Emilio Gayo, conseller delegat de Telefónica, va reconèixer que “els drets esportius són part important de l’estratègia i, específicament, els drets del futbol” per al posicionament en l’alt valor. No obstant això, Gayo va recordar que s’acudiria a la subhasta amb una proposta “financerament disciplinada”.