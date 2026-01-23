Telefónica entra en el ‘Global 100’ de les empreses més sostenibles del món

Telefónica ha estat inclosa en el ‘Global 100’, el prestigiós rànquing que identifica a les 100 empreses més sostenibles del món i que elabora anualment Corporate Knights. Aquesta classificació analitza de manera exhaustiva a 8.229 companyies cotitzades de tot el món els ingressos de les quals superen els 1.000 milions de dòlars, avaluant el seu acompliment ambiental, social i de bon govern.
En la llista global, Telefònica ocupa la posició 84, i dins de la seva indústria —serveis de telecomunicacions diversificats— se situa com a quarta empresa més sostenible del món entre 99 companyies avaluades. Per part seva, Telefónica Brasil també figura en la classificació, situant-se en la posició 79 del rànquing general.
“L’entrada de Telefónica en el Global 100 de Corporate Knights suposa un reconeixement al nostre ferm compromís amb la sostenibilitat, la descarbonització i la creació de valor responsable per a tots els nostres grups d’interès”, assenyala Maya Ormazabal, directora Global de Sostenibilitat de Telefónica.
Corporate Knights ha valorat de forma especialment positiva l’avanç de Telefónica en pilars estratègics vinculats al negoci amb la reducció d’emissions, l’eficiència energètica, la gestió responsable de la cadena de subministrament, la igualtat, la transparència i l’impacte social.
En 2024, Telefónica va aconseguir 782 milions d’euros en ingressos per solucions que redueixen emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI). El 57% de la cartera B2B ja està format per serveis Eco Smart, és a dir solucions que no sols generen beneficis operatius i estalvi de costos, sinó també ambientals, en concret reducció de consum energètic; estalvi d’aigua; disminució d’emissions de CO₂, i impuls a l’economia circular.
Així mateix, la telco espanyola s’ha posicionat com una empresa pionera en finançament sostenible. En 2018, va llançar el seu primer marc de finançament sostenible i en 2019, es va convertir en la primera operadora del món a emetre bons verds. A tancament de 2024, el 37% del seu finançament està vinculada a objectius ESG.
Aquest enfocament integrador ha permès al grup accelerar la seva transició cap a un model de negoci més verd i resilient que possibilita un model econòmic més sostenible, inclusiu i digital, a través de la innovació i d’una connectivitat responsable que impulsa la transició ecològica d’empreses i administracions.
SOSTENIBILITAT I CREIXEMENT
L’edició 2026 del ‘Global 100’ utilitza una metodologia que posa el focus en tres grans paràmetres amb igual ponderació: Inversions sostenibles, Ingressos sostenibles i Puntuació de Dinàmica d’Ingressos Sostenibles, que mesura el creixement d’aquests ingressos entre 2022 i 2024.
L’anàlisi demostra que les empreses líders en sostenibilitat van obtenir rendiments financers superiors en 2025, pesi al context global. Des de la seva creació en 2005, el Global 100 ha buscat avaluar amb transparència quina part del model de negoci de cada companyia contribueix realment a un desenvolupament més sostenible.
De mitjana, les empreses del Global 100 presenten aproximadament un 60% d’inversions i ingressos considerats sostenibles, enfront del 13% i 17%, respectivament, del conjunt de grans companyies analitzades. A més, els ingressos sostenibles de les empreses del rànquing creixen