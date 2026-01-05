Telefónica ha llançat una ofensiva ‘Quàntum-Safe’ (a prova d’atacs quàntics) per a començar a blindar els centres de dades davant els futurs atacs quàntics, protegint la interconnexió de les infraestructures crítiques que sustenten l’economia digital, de manera que la teleco espanyola se situa a l’avantguarda en la defensa de la sobirania digital europea, una reclamació que comparteix amb altres gegants del sector.
Durant els últims anys, la sobirania digital europea ha anat guanyant cada vegada més pes dins de l’agenda europea. Ha passat de ser un concepte acadèmic a formar part de totes les polítiques rellevants de la regió. En aquest context, institucions i empreses han reiterat la necessitat que Europa faci un pas endavant i inverteixi per a cobrir la bretxa que sofreix en sobirania digital.
D’acord amb els càlculs dos serveis de recerca del Parlament Europeu, la Unió Europea necessitaria una inversió d’entre 157.000 i 227.000 milions a l’any per a aconseguir un posicionament competitiu a nivell global en l’àmbit digital.
En aquest sentit, el president de Telefónica, Marc Murtra, defensava en una entrevista en el diari francès ‘Els Echos’ la necessitat d’iniciar un procés de consolidació a Europa per a poder invertir “de manera massiva en la nostra sobirania digital” i poder competir amb els gegants dels Estats Units i la Xina.
En Aquest sentit, Murtra explica que “si volem tenir una veritable autonomia estratègica, hem de ser capaces de tenir grans grups europeus”, assegurant que les empreses de telecomunicacions “són les més capaces per a afrontar aquest desafiament”.
Aquesta falta d’autonomia digital impacta en el risc que afronta la UE en emmagatzemar dades europees en servidors estatunidencs, amenaçant la confidencialitat i la seguretat de sectors estratègics europeus.
Precisament per això, la companyia ha llançat l’ofensiva ‘Quàntum-Safe’, situant-se a l’avantguarda d’una reclamació que comparteix amb altres gegants del sector.
En una declaració conjunta el mes de novembre passat, el CEO de Deutsche Telekom, Timotheus Hoettges, i la CEO d’Orange, Christel Heydemann, van afirmar que la sobirania digital s’ha convertit en una “prioritat estratègica principal” per a la Unió Europea.
En aquest context, Hoettges i Heydemann van assegurar que per a poder respondre a aquest repte es requeriran “inversions massives, decisions polítiques audaces i un compromís actiu de totes les parts interessades”. Per això, van sol·licitar un entorn regulador més favorable a la inversió i van demanar a la UE a adoptar un “audaç Acta de Xarxes Digitals”, una reforma proposada destinada a modernitzar les normes de telecomunicacions de la regió i crear un mercat únic més integrat.
No obstant això, les telecos no són les úniques companyies que han demanat a les institucions que posin els mitjans per a abordar aquest problema. El mes de setembre passat, 41 consellers delegats de grans corporacions tecnològiques europees -incloent empreses com SAP, Capgemini, Nokia o Philips, entre altres- van signar un text dirigit a la presidenta de la Comissió Europea en el qual exigien inversions urgents, marcs reguladors àgils i accions concretes per a evitar que Europa perdi competitivitat tecnològica.