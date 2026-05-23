Telefónica encadena tres setmanes a l’alça i ja puja un 16,5% en bossa en 2026￼

Telefónica encadena tres setmanes a l’alça en el selectiu espanyol i ja puja un 16,5% en bossa des de principi d’any. La tecnològica prolonga el seu bon to borsari i suma la seva tercera setmana consecutiva en positiu, amb un avanç pròxim al 4% en les últimes cinc jornades.
La companyia eleva la seva cotització fins als 4.096 euros, aconseguint màxims des de començaments de novembre. Des de principi d’any, el valor acumula una revaloració del 16,5%, enfront de l’avanç del 4% de l’IBEX 35 en el mateix període.
Els sòlids resultats del primer trimestre que la companyia va presentar el passat 14 de maig, que van batre les previsions del mercat, han impulsat la cotització de Telefónica en les últimes jornades. A més, aquesta setmana Telefònica ha reforçat la seva posició financera amb una emissió de bons amb la qual ha captat 750 milions d’euros i en la qual el llibre d’ordres va superar els 2.000 milions d’euros.