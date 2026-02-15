Les accions de Telefónica van tancar aquest divendres la seva quarta setmana consecutiva en positiu, alguna cosa que no ocorria precisament des de febrer de 2025. En l’acumulat de les cinc últimes jornades, els títols de l’operadora han sumat prop d’un 2%, fins als 3,67 euros.
Amb aquesta setmana, sumen ja quatre setmanes seguides en verd, una ratxa en la qual la cotització de Telefónica ha rebotat un 10%.
La reacció de les accions de la companyia en borsa es produeix en l’avantsala de la publicació dels resultats anuals, que tindrà lloc el 24 de febrer. El mercat estarà pendent, sobretot, dels nous objectius financers que Telefónica anunciarà per a 2026.
A l’espera de conèixer aquestes referències, la companyia assegura que continua progressant en l’execució del seu pla estratègic. Seguint el marcat en el full de ruta que Telefónica va anunciar al començament de novembre, aquesta setmana ha tancat una nova operació en Hispam amb la venda del seu negoci a Xile.
Es tracta de la sisena transacció que ha dut a terme en l’últim any, després de les de l’Argentina, el Perú, l’Uruguai, l’Equador i Colòmbia, una seqüència que encaixa amb el seu objectiu de sortir per complet de Hispam, on només és present ja a Mèxic i Veneçuela, i de posar el seu focus en els seus quatre mercats principals, Espanya, Alemanya, el Regne Unit i el Brasil, i a Europa.