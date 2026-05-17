Telefónica arrenca 2026 “per sobre d’expectatives” i consolida la recuperació operativa

Telefónica ha començat el 2026 amb uns resultats trimestrals que han estat valorats positivament per importants firmes internacionals d’anàlisi, i ha destacat que el grup liderat per Marc Murtra ha iniciat l’any “per sobre d’expectatives” i enfortint la seva recuperació operativa.
Segons va informar la companyia, els ingressos van assolir els 8.127 milions d’euros entre el gener i el març, cosa que representa un increment del 0,8 % en termes orgànics. A més, l’Ebitda ajustat va avançar un 1,8%, superant les previsions del consens de mercat, mentre que el flux de caixa lliure es va situar en 333 milions d’euros i el deute net va disminuir fins als 25.300 milions, reduint el palanquejament a 2,72 vegades Ebitda després de les desinversions a Latino.
UBS va qualificar els comptes del primer trimestre com a “un trimestre sòlid i net”, mentre que Bernstein va subratllar que l’empresa “està clarament en línia per complir tots els seus objectius anuals”. Per part seva, Bestinver ha destacat que Telefónica “continua reconstruint la confiança operativa” al voltant del seu pla estratègic a mitjà termini.
Les operacions a Espanya i Brasil han estat assenyalades pels analistes com els principals motors de creixement del grup. A Espanya, la teleco acumula deu trimestres consecutius de creixement accelerat, amb ingressos a l’alça del 2%, una millora en els clients de banda ampla i televisió, i un mínim històric en la taxa de desconnexió de clients (churn rate), situada al 0,7%.
Fortalesa a Brasil i recuperació a Alemanya
Al Brasil, Vivo va liderar el creixement orgànic del grup, amb un augment del 7,4% en ingressos i del 8,7% a Ebitda, impulsat per un sòlid creixement en la captació de clients mòbils i fibra. Els analistes van ressaltar el rendiment d’aquest mercat com un pilar clau per a l?estratègia d’expansió de Telefónica.
D’altra banda, el negoci a Alemanya, afectat per la pèrdua del contracte a l’engròs amb 1&1, va mostrar senyals d’estabilització. Bernstein va destacar que “l’ajust del negoci alemany s’està produint sota millor control de marges”, mentre que Berenberg va subratllar millores seqüencials en l’ingrés mitjà per usuari (ARPU) i eficiències operatives superiors al previst.
JB Capital, per part seva, ha posat èmfasi en la millora del balanç financer de la companyia i ha elevat el preu objectiu fins als 3,9 euros per acció. “Espanya accelera creixement, Alemanya prova el terra i el Brasil manté fortalesa”, va assenyalar la firma.
Futur prometedor
Telefónica va reiterar totes les previsions per al 2026, mantenint el seu full de ruta a mitjà termini, que inclou un creixement orgànic d’ingressos i Ebitda d’entre l’1,5% i el 2,5%, així com un flux de caixa lliure proper als 3.000 milions d’euros. Aquests objectius reflecteixen la confiança de la companyia en la seva estratègia i en la consolidació de la recuperació.
Tot i els bons resultats, el mercat es manté atent a possibles moviments de consolidació a Europa, especialment a Alemanya, tot i que la companyia va evitar fer comentaris sobre futures operacions corporatives durant la presentació dels resultats.
Els analistes coincideixen que Telefónica ha fet passos significatius per enfortir la seva posició en un entorn competitiu. Segons Bernstein, el grup està aconseguint “una integració profunda entre innovació tecnològica i innovació industrial”, cosa que li permet optimitzar la seva estructura i adaptar-se als desafiaments del sector.
Amb el suport de firmes com UBS, Bernstein, Bestinver i JB Capital, Telefónica continua consolidant-se com un dels principals actors del sector de les telecomunicacions, amb una estratègia clara orientada cap al creixement sostenible i la millora operativa als seus principals mercats.