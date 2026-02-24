Telefónica ha presentat aquest dimarts els resultats corresponents al quart trimestre de 2025, període que reflecteix uns ingressos més elevats i l’acceleració del creixement de l’Ebitda ajustat, de la caixa operativa ajustada després d’arrendaments (OpCFaL ajustat) i del flux de caixa lliure.
Segons va informar la companyia, aquest impuls es produeix en el marc del nou pla estratègic de la companyia, ‘Transform & Grow’, presentat el mes de novembre passat i que es troba en plena execució per a avançar en la transformació del Grup i consolidar-lo com un operador de telecomunicacions europeu de referència mundial amb una escala rendible.
“Hem complert en 2025 i estem preparats per a continuar fent-ho en 2026. Hem emprès un camí de transformació de la companyia i avui tenim davant nosaltres els primers resultats que ens fan ser optimistes i ens permeten continuar assumint amb valentia riscos calculats. Vivim un període de més creixement i major rendibilitat, la qual cosa em permet dir amb satisfacció que Telefónica compleix”, va destacar el president de Telefónica, Marc Murtra.
En el conjunt de l’any, el benefici net ajustat de les operacions continuades, que recull el resultat recurrent de les operacions que seguien en el Grup al tancament de l’exercici, aconsegueix els 2.122 milions d’euros.
L’impacte de factors no recurrents, entre els quals destaquen els costos de reestructuració per l’ajust de plantilla o la deterioració i el canvi del valor de determinats actius, condueixen a unes pèrdues anuals de 2.049 milions d’euros en les operacions continuades.
D’altra banda, les minusvalideses derivades de les desinversions realitzades en Hispam deriven en unes pèrdues anuals de 2.269 milions d’euros en les operacions discontinuades (l’Argentina, el Perú, l’Uruguai i l’Equador).
En conjunt, la suma dels resultats nets de les operacions continuades i de les operacions discontinuades comporta que Telefónica hagi registrat unes pèrdues de 4.318 milions d’euros en 2025.
Objectius
Telefónica va indicar que ha complert els objectius financers establerts per a 2025 amb un creixement constant dels ingressos del 1,5%, del 2% en l’Ebitda ajustat i del 5,9% de la caixa operativa ajustada després d’arrendaments.
A més, la ràtio d’inversió sobre vendes s’ha situat en el 12,4%, amb el que també ha complert la meta de situar-se per sota del 12,5%. Quant al flux de caixa lliure, ha acabat l’any per sobre dels 2.000 milions d’euros en les operacions continuades, quan en el tercer trimestre s’havia actualitzat l’objectiu que se situés entorn dels 1.900 milions d’euros.
Els nous objectius financers de Telefónica per a 2026 contemplen un creixement interanual en termes constants dels ingressos (1,5-2,5%), del Ebitda ajustat (1,5-2,5%) i del flux de caixa operatiu ajustat després d’arrendaments (per sobre del 2%), així com una ràtio d’inversions sobre vendes d’entorn del 12%, un flux de caixa d’entorn de 3.000 milions d’euros i reduir el deute cap a l’objectiu marcat per a 2028.
Telefónica també continua executant el procés de desinversió a Hispanoamèrica. En el primer trimestre de 2026 ha tancat les sortides de Colòmbia i Xile, mercats que se sumen a les vendes ja completades en 2025: Telefónica Argentina, Telefónica del Perú, Telefónica Uruguai i Telefónica Equador.
Ingressos
Telefónica ha generat uns ingressos de 9.174 milions d’euros en el quart trimestre de l’any, amb un creixement constant del 1,3%, i de 35.120 milions en el conjunt de l’any, un 1,5% més. En termes corrents, les vendes s’han elevat un 0,7% en el trimestre i han caigut el 1,5% en el període complet, impactades per l’evolució de les divises.
La companyia ha tancat el quart trimestre amb un fort i favorable posicionament en els seus mercats core. Telefónica España ha tornat a presentar un sòlid moment operatiu en el seu millor any comercial des de 2018, en tant que els ingressos, el EBITDA ajustat i caixa operativa ajustada després d’arrendaments registren creixements anuals al mateix temps per primera vegada des de 2008.
En l’últim trimestre, els ingressos han augmentat un 1,8% i l’Ebitda ajustat ha pujat un 1,1%. Telefónica Brasil ha continuat amb la seva senda de creixement per sobre de la inflació amb uns ingressos i un EBITDA ajustat que han augmentat un 7,1% i un 8,2%, respectivament, en moneda local, i ha registrat un rècord de 116,8 milions d’accessos. Telefónica Alemanya ha continuat impulsant la marca O2 en el seu mercat i ha reportat un guany net trimestral de clients mòbils de contracte del 22,2%. I Virgin Mitjana O2, finalment, ha complert amb els seus objectius financers per a l’exercici en ingressos (+0,2%) i EBITDA (+0,9%).
Per segments, el negoci residencial (B2C) ha generat uns ingressos de 5.408 milions d’euros en el quart trimestre, el 59% del total; el negoci d’empreses (B2B) ha aportat el 23,5%, amb 2.158 milions; i el negoci majorista, el 17,5% restant, 1.608 milions.
La rendibilitat del Grup també s’ha accelerat en l’últim trimestre de l’any. L’EBITDA ajustat ha augmentat de manera constant un 2,8% entre octubre i desembre, fins als 3.198 milions d’euros, i un 2% l’any, fins als 11.918 milions d’euros. L’EBITDA ajustat corrent ha crescut un 2% en el trimestre i s’ha reduït un 1,6% en els dotze últims mesos.
La inversió del quart trimestre ha aconseguit un total de 1.259 milions d’euros, un 8,1% menys que en el mateix període de 2024 i en el conjunt de l’any ha ascendit a 4.340 milions (-7,2%). La caixa operativa ajustada després d’arrendaments (OpCFaL) ha augmentat un 12,9% de manera constant en el trimestre, fins als 1.281 milions d’euros, i un 5,9% l’any complet, fins als 5.081 milions.
El flux de caixa lliure de les operacions continuades s’ha accelerat en el quart trimestre per a aconseguir els 1.402 milions d’euros i arribar fins als 2.069 milions en l’exercici complet.
El deute financer net s’ha reduït entorn de 1.400 milions d’euros en el quart trimestre i s’ha situat en 26.824 milions a 31 de desembre de 2025. Entre les unitats globals, els ingressos de Telefónica Tech han augmentat un 18,9% en 2025, fins als 2.222 milions d’euros.
Infraestructures
Telefònica ha tancat 2025 amb 326,1 milions d’accessos, amb un creixement interanual del 2,1%, i ha mantingut la seva posició de lideratge global en fibra. La companyia compta amb un desplegament de 162,9 milions d’unitats immobiliàries passades amb xarxes de banda ampla ultraràpida (+1%), de les quals un total de 74,3 milions es correspon amb FTTH (+7%).
A més, ofereix una cobertura 5G del 95% a Espanya, del 99% a Alemanya, del 67% al Brasil, i del 87% al Regne Unit, per a una mitjana del 80% en els seus quatre mercats core.