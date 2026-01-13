Tecnologies que milloren la funció mitocondrial mentre s’adorm i afavoreixen un envelliment més saludable

Dormir bé és molt més que descansar, recorden els experts que insisteixen que és un procés vital per a l’organisme. Les recomanacions assenyalen que els adults han d’aspirar a dormir entre 7 i 8 hores per nit per a mantenir un bon estat de salut física i mental.
Durant el somni i, especialment, en les fases més profundes, el cos activa un dels processos més importants per a la salut: la renovació cel·lular. En aquest moment, milions de cèl·lules es regeneren i els mitocondris, encarregades de produir l’energia cel·lular, ajusten el seu funcionament per a mantenir l’equilibri de l’organisme i reduir el desgast cel·lular. La ciència ha demostrat que quan els mitocondris funcionen de forma més eficient, les cèl·lules poden renovar-se millor gràcies a un procés natural anomenat autofàgia, un mecanisme de “neteja” interna que resulta clau per a un envelliment més saludable.
Però aquest procés no depèn només de la genètica, estudis preclínics han demostrat que l’entorn en el qual descansa l’organisme és clau per al correcte funcionament d’aquests processos. Factors com l’oxigenació, la càrrega de partícules en l’aire o la qualitat del somni influeixen directament en la producció d’energia cel·lular i en la capacitat dels mitocondris per a funcionar de manera eficient.
En aquest context, s’han començat a explorar solucions tecnològiques que actuen durant el descans. Un exemple d’això, i una de les tecnologies més pioneres en el camp és Biow, desenvolupada i avaluada en col·laboració amb centres mèdics i equips científics, és una tecnologia que ha analitzat com determinades condicions ambientals poden afavorir l’activació de mecanismes cel·lulars protectors sense interferir en la rutina diària.
Biow s’ha recolzat en assajos clínics i estudis preclínics que apunten a millores en paràmetres relacionats amb el metabolisme energètic, la reducció de l’estrès oxidatiu i l’optimització del descans profund. Gràcies a aquestes recerques, han pogut reforçar la idea que l’envelliment saludable no es basa únicament en intervencions actives, sinó també a crear un entorn que permeti al cos fer el que millor sap: renovar-se mentre es descansa. Biow crea una microcàmera exposòmica virtual optimitzada a l’habitació on s’adorm, facilitant la respiració nasal, millorant el transport d’oxigen i generant un entorn ionitzat i lliure de nanopartícules.