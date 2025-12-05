Espanya s’està consolidat com un dels pols europeus d’innovació en salut i benestar, amb un gran nombre de projectes centrats en no sols tractar la malaltia, sinó prevenir i preservar la funcionalitat de l’organisme al llarg de la vida. Entre les línies més avançades se situen les tecnologies que actuen sobre els mecanismes biològics de l’envelliment.
Factors com la inflamació crònica de baixa intensitat i l’estrès oxidatiu cel·lular es consideren avui marcadors centrals de l’envelliment biològic i de nombroses patologies associades, des de malalties cardiovasculars fins a neurodegeneratives.
Una de les estratègies més innovadores per a abordar aquest desafiament és el concepte de exposoma, que engloba el conjunt de factors (externs, personals i interns) que afecten la salut al llarg de la vida i que influeixen en l’expressió genètica i el funcionament de l’organisme. La companyia espanyola Biow, amb un enfocament de manteniment de la salut i benestar preventiu actiu, ha desenvolupat tecnologia capaç de convertir dormitoris, espais de treball i fins i tot sales hospitalàries en entorns exposòmics respirables més saludables.
En intervenir sobre factors com l’energia cel·lular i l’estrès oxidatiu, aquests sistemes busquen protegir la reserva funcional de l’organisme i retardar la pèrdua de capacitats físiques i cognitives. L’exposició continuada a aquests entorns permet disposar de més energia per a les cèl·lules, reduir la inflamació de baix grau i millorar la funció de diferents teixits. En definitiva, es tracta de reforçar les capacitats internes del cos per a reparar-se i mantenir-se en equilibri.
“Biow influeix directament en tres eixos essencials per a un envelliment saludable: la salut biològica a llarg termini, un descans reparador i el manteniment tissular i funcional. Centrat en l’optimització de la respiració mitocondrial, l’eficiència cel·lular i la resiliència antioxidant, promou beneficis de benestar i rendiment fisiològic, sostinguts per dades científiques” explica Enrique Caso, director Biomédico de Biow i CEO científic de Myomics.
La medicina preventiva no es limita a tractar malalties, sinó que es converteix en una eina activa per a preservar la funcionalitat de l’organisme, millorar la qualitat de vida i potenciar l’energia diària. Així, Espanya no sols lidera en innovació en salut, sinó que també avança cap a un model d’envelliment més intel·ligent i ple, on viure més significa, sobretot, viure millor.