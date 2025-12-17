Tebes destaca l’impacte econòmic positiu de la venda centralitzada de drets audiovisuals en la indústria del futbol

El president de LaLiga, Javier Tebes, va destacar l’impacte econòmic positiu de la venda centralitzada de drets audiovisuals en la indústria del futbol.
LaLiga i Lliga Portugal van renovar i van ampliar aquest dimarts el seu acord de col·laboració institucional per a reforçar l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques en àmbits com la integritat, la innovació, la seguretat, la lluita contra el frau audiovisual i el desenvolupament de marca.
L’acord, signat en la seu de la lliga portuguesa a Porto pel president de LaLiga, Javier Tebes, i el president de Lliga Portugal, Reinaldo Teixeira, incorpora noves àrees de treball com les operacions d’estadi, la prevenció de tripijocs de partits, la integritat en les competicions, el desenvolupament de continguts i el posicionament de les marques en mitjans digitals i xarxes socials, a més de l’organització conjunta de conferències, tallers i iniciatives tècniques relacionades amb l’estratègia audiovisual, la gestió financera i esportiva, el màrqueting i la seguretat en els estadis.
En relació amb l’acord, Tebes va subratllar la importància de la cooperació entre lligues com a base del futbol professional. “Les lligues domèstiques són la pedra angular del futbol. Des de LaLiga posem la nostra experiència i coneixement en àmbits com la lluita contra el frau audiovisual, en la qual som pioners i líders a nivell global, el control econòmic o la venda centralitzada de drets audiovisuals al servei de Lliga Portugal, en un intercanvi que beneficia i enforteix a totes dues lligues”, va afirmar.
Per part seva, Reinaldo Teixeira va destacar l’abast de l’enteniment i les línies de treball obertes entre totes dues organitzacions. “Rebem al president Javier Tebes en una visita que marca l’inici de múltiples iniciatives per a compartir experiències i reforçar el nostre treball conjunt en la valorització de les competicions. Entre els temes que hem tractat està el procés de centralització dels drets audiovisuals, on LaLiga és un exemple destacat, i es preveuen pròximes reunions per a enfortir aquesta aliança i el futbol professional”, va assenyalar.
Després de l’acte de signatura de la renovació i en una roda de premsa posterior, Tebes va defensar la venda centralitzada dels drets audiovisuals com una palanca clau per a enfortir l’estructura econòmica del futbol portuguès. “El futbol portuguès no ha de perdre l’oportunitat de sumar-se a la venda centralitzada, perquè sens dubte li permetrà créixer en l’econòmic i en el competitiu, no sols als grans clubs, sinó també a aquells que no tenen la sort de disputar grans competicions europees”, va afirmar.
El president de LaLiga va vincular aquest model amb l’experiència espanyola i el seu impacte en l’estabilitat financera de les competicions. “L’experiència d’Espanya ha contribuït al fet que la sostenibilitat econòmica dels clubs faci la competició més forta, més valuosa i amb uns drets audiovisuals que valen molt més, just el contrari del que a vegades es pensa”, va explicar, abans de remarcar que “com més sostenible és una competició, com menys diners perden els seus clubs, més seriosa resulta per als operadors audiovisuals, per als patrocinadors i fins i tot per als aficionats, i això provoca que la competició continuï creixent”.
Finalment, Tebes va alertar sobre amenaces com la pirateria, recordant que “els ingressos audiovisuals són la part més important dels ingressos dels clubs” i advertint que aquests “estan amenaçats” tant per pràctiques irregulars de consum com per “màfies i sistemes organitzats”. El dirigent també es va referir a la possible Copa Ibèrica, que va qualificar com un projecte complex i la viabilitat del qual va descartar a curt termini pels problemes de calendari i la saturació de competicions internacionals.