Tebas defensa les competicions nacionals i reforçar la connexió dels més joves amb el futbol

El president de LaLiga, Javier Tebes, ha defensat en el Summit Investopia, organitzat pel Ministeri d’Economia d’Emirats Àrabs, les competicions nacionals i una estratègia per a reforçar la connexió dels més joves amb el futbol. Continua la immersió de LaLiga a Dubai per a potenciar els llaços comercials i la presència de la competició espanyola i els seus clubs a la regió MENA (Orient Mitjà, Nord d’Àfrica). Dins de la intensa agenda programada, aquest dimecres va tenir lloc la primera de les dues jornades del Summit Investopia, que reuneix 200 directius de màxim nivell del món de l’esport, empresarial i de les finances, per a debatre sobre el futur de l’esport i el futbol i la implantació d’un nou model en l’economia esportiva.

Pel seu escenari passaran, entre altres, importants personalitats del futbol internacional com el secretari general de la World Leagues Fòrum, o els CEOS de la Llega Sèrie A, Luigi De Serf, i de la Belgian Pro League 1, Lorin Parys.

Una àmplia llista a la qual es va unir també Javier Tebes, president de LaLiga, que en el marc d’aquest fòrum va mantenir una conversa en la qual, abrigallat per dirigents dels 40 clubs espanyols que s’han desplaçat fins a la ciutat emiratí, va aprofitar per a posar en valor l’alt ‘engagement’ del públic jove amb el futbol: “Per molt que es digui, els joves no s’aniran del futbol, això no és veritat. De fet, està és l’època de la història que més es veu el futbol entre els joves, alguna cosa que no ocorria, per exemple, fa 6 anys”.

A més, Tebes va incidir en què “cal aprofitar aquesta circumstància i tenir una bona estratègia perquè els joves segueixin amb tu. Un estudi de PwC deia que la ‘generació Z’ ens veu d’una altra forma i per això cal trobar una forma en la qual els diners que els joves es puguin gastar, ja siguin 15 o 30 dòlars, ho facin a veure futbol. Hem de treballar aquesta estratègia”.

“ECOSISTEMA ECONÒMIC”

Respecte a la Superliga, el president de LaLiga va tornar a remarcar que “durant més de 50 anys hem creat un ecosistema econòmic en el futbol d’equilibri entre les lligues nacionals i europees, i que és un model d’èxit. Evidentment, cal corregir algunes qüestions, però està basat en lligues domèstiques fortes en els seus territoris i en una competició internacional forta com és la Champions League”.

A més, Tebes va posar el focus en els efectes que provocaria en el futbol que la Superliga tirés endavant. En aquest sentit, va indicar que “la majoria dels jugadors competeixen en lligues nacionals. El futbol professional no són només grans clubs o jugadors, són centenars de clubs professionals amb milers de jugadors, les famílies dels quals viuen del futbol. La Superliga faria que es destruïssin llocs de treball i es reduïssin ingressos econòmics. I és que, segons un informe que hem realitzat al costat de KPMG, LaLiga i els clubs perdrien fins al 55% dels ingressos perquè aquesta competició, encara que sigui només entre setmana, seria un atac directe al valor dels nostres ingressos. Si el teu campionat nacional no és ja l’avantsala per a accedir a la Champions o a aquesta competició, és molt complicat mantenir el teu valor audiovisual, comercial i de ticketing en el matchday”.

Així mateix, Javier Tebes també va assenyalar la importància de la digitalització dels clubs, però va instar els directius a liderar aquest procés afirmant que “perquè existeixi digitalització de veritat, els CEOS dels clubs han d’estar convençuts que cal fer-ho”.

La tercera jornada d’immersió de LaLiga i els seus clubs a Dubai va acabar amb una recepció oferta pel Ministre d’Economia dels Unió dels Emirats Àrabs, S.E Abdulla Bin Touq Al Marri, en la qual va rebre als 40 clubs presents en la Immersió i als representants de LaLiga, en una oportunitat que va servir per a reforçar relacions comercials i culturals entre el govern emiratí i el futbol professional espanyol.

La segona jornada del Summit Investopia que se celebra avui i que reuneix directius d’alt nivell del món de l’esport, l’empresa i les finances, comptarà també amb una nodrida representació del futbol espanyol. Directius de l’Osasuna, RCD Mallorca, Cadis FC, CF Vila-real i LaLiga participaran en diferents panells per a abordar el futur del futbol des de diferents òptiques, així com l’impacte transformador que tindrà en aquesta indústria el capital de risc i el Blockchain.