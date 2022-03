Tebas: “La Unió Europea té molt clar que no vol projectes de Superlliga”

En el marc de la presentació de la quarta temporada de LaLiga Genuine, la competició de la Fundació LaLiga integrada per equips formats per persones amb discapacitat, en la qual s’ha anunciat la incorporació de 8 nous equips, entre ells l’FC Barcelona, el president de LaLiga, Javier Tebas, ha parlat també sobre el supòsit nou projecte que està gestant Florentino Pérez després del seu intent fallit de llançar la Superlliga al costat de grans clubs europeus a la fi del passat any.

Una idea que es va enfonsar als pocs dies, atès que els principals clubs integrants, entre ells, els de la Premier League, com ara el Manchester City i l’United, així com el PSG, finalment van declinar la seva participació per la pressió dels seus aficionats davant la possibilitat que els seus clubs no participessin en els seus campionats nacionals.

En aquest sentit, Tebas, preguntat sobre el documental Super Greed: The Fight for Football, que ha emès la cadena britànica SKY News aquest passat dilluns, el qual retrata com es va viure dins del futbol europeu la proposta que va fer tremolar els fonaments de l’esport tal com es coneixia, i que compta amb la seva participació, va assenyalar que “Florentino mai perd, sempre està amb alguna cosa. La Superlliga és un concepte en el qual els grans clubs són els que han de dominar i manar en tot el futbol, fins i tot en els ingressos, ja que serien ells els que els repartirien per solidaritat, com va dir Florentino en El Chiringuito”, al que va afegir que li “consta que estan treballant en un altre projecte, després del fracàs anterior, i ara que ja saben que els anglesos no estaran, estan ideant un altre que novament fracassarà”. A més, va destacar que fins i tot “la Unió Europea té molt clar que no vol projectes de Superlliga”.

Barcelona i CVC

Javier Tebas també va tenir ocasió de parlar sobre les notícies que col·loquen a l’equip culer a la vora d’entrar en LaLiga Impuls i així poder accedir a la injecció econòmica que preveu l’acord amb CVC. El dirigent ha puntualitzat que no s’ha reunit en dates recents amb Joan Laporta per a parlar aquest tema, però ha dit que l’entrada del Barça en l’acord podria facilitar l’arribada de Haaland al club blaugrana, ja que aquest seria “un pas més, encara que haurà de fer altres passos per a posar-se en la situació econòmica d’aquesta mena de jugador”.

Finalment, fent ressò de l’article del New York Times, que ha avançat alguna de les línies mestres del Projecte de Sostenibilitat de la UEFA, l’anteriorment conegut com a Joc net Financer, Tebas ha comentat que LaLiga ha participat intensament en aquest projecte i els “sembla bastant bé com ha quedat”.

Així mateix, ha destacat que la sostenibilitat econòmica del futbol és molt important “gairebé per sobre de la competitivitat”, ja que “en el futbol professional europeu hi ha centenars de milers de llocs de treball que depenen dels clubs, de les lligues i d’aquesta indústria, i per tant és molt important que el futbol sigui sostenible econòmicament en tots els països del món”.

Preguntat sobre com aquest nou projecte afectaria els anomenats clubs Estat, el dirigent ha assenyalat que “es tindrà en compte que tots els patrocinis i les operacions siguin de mercat. El que volem és que els ingressos siguin ingressos reals i que gastin conforme al que ingressen”.