Tebas: “No volem controlar àrbitres ni hem demanat que se’ls abaixi el sou”

El president de LaLiga, Javier Tebas, va assegurar dimecres que en aquest organisme “no volem el control dels àrbitres, ni hem demanat que se’ls rebaixi el sou”. Tebas va aclarir a la roda de premsa que va oferir després de la celebració de l’Assemblea Extraordinària la seva proposta sobre un nou model arbitral similar al que ja està en funcionament en altres campionats com la Bundesliga o la Premier. En aquest sentit, el president va reafirmar que amb aquesta proposició LaLiga no pretén aconseguir les competències arbitrals, “no les volem”, incidia Tebas.

En aquesta reunió, LaLiga ha realitzat una enquesta anònima entre tots els clubs presents per conèixer les seves opinions i idees sobre aquest tema, de la qual s’ha extret, per àmplia majoria, que hi ha una opinió favorable a evolucionar cap a un model com el que existeix ja en el futbol anglès i alemany, un format que funciona com un organisme independent a les federacions, sent aquest el factor més determinant, “volem un model d’autogestió, que es formi una societat mercantil que anomeni un director i que sigui el que prengui les decisions. La nostra intenció és asseure’ns amb tots els agents implicats com la RFEF, el CTA i també amb l’àmbit dels jugadors per estudiar aquesta via. A més, és un model que permet tant la FIFA com la UEFA, per la qual cosa no hi hauria cap problema en aquest sentit”, va afirmar Tebas.

El president de LaLiga també va voler aclarir que aquesta proposta no sorgeix a conseqüència del ‘cas Negreira’ o perquè hi hagi un ambient d’especial crispació, sinó com una resposta “a les peticions de molts clubs que creuen que cal millorar el sistema, i el nostre deure és treballar per buscar una solució. Però en tot moment ha de ser un acord entre totes les parts implicades, i per això els allarguem la mà. Volem protegir els àrbitres i pensar en el seu futur”.

A més, també va voler especificar que en cap moment no s’ha posat damunt la taula una possible reducció salarial del col·lectiu arbitral, com han reflectit alguns mitjans. “No hi ha hagut cap petició en aquest sentit, ni s’ha tractat aquest tema per part de cap participant dʻaquesta reunió”, va assegurar Javier Tebas davant aquestes notícies falses.

“D’altra banda, tenim l’assumpte de l’augment de les targetes vermelles tretes aquest any a LaLiga, un fet que també ha passat a altres països d’Europa, però que hauríem d’abordar sense enfrontaments i tots plegats des d’un punt de vista positiu per continuar avançant ”, va assenyalar el president de LaLiga.

Per acabar, Javier Tebas va confirmar que hi haurà una nova reunió amb els clubs centrada només en aquest tema per tractar a fons tots els aspectes que s’han posat sobre la taula avui i començar un diàleg amb totes les parts.