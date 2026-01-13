El president de LALIGA, Javier Tebas, en presència de representants de la majoria dels clubs, institucions, operadors audiovisuals, directius del sector, responsables d’inversió i líders d’opinió dels mitjans esportius, va destacar aquest dimarts l’estabilitat econòmica aconseguida per la competició i el paper del futbol professional en el conjunt de l’esport espanyol.
En la seva intervenció en una trobada informativa organitzada per Europa Press, Tebas va repassar algunes de les principals fites del seu mandat i va situar com un dels grans assoliments la implantació de la venda conjunta dels drets audiovisuals, un model que ha permès consolidar el creixement econòmic de la competició.
En aquest context, va assenyalar que l’últim procés d’adjudicació audiovisual reforça aquesta evolució i aportarà estabilitat a LALIGA durant les pròximes set temporades. “La primera dada clau és el tendir audiovisual, que ens donarà estabilitat durant les pròximes set temporades”, va explicar, en referència a un acord que permetrà superar els 6.135 milions d’euros en ingressos entre les temporades 2027-28 i 2031-32, amb un creixement global pròxim al 9%.
A més, va detallar que aquest creixement es recolza en un repartiment equilibrat dels drets i en la confiança dels operadors. “L’acord amb Movistar i DAZN suposa un creixement del 30% i el de la segona categoria un creixement del 40%”, va indicar, i va subratllar que “som l’única lliga d’Europa que creix en drets audiovisuals”, malgrat operar en un context econòmic més limitat que altres grans lligues.
Un altre dels eixos de la seva intervenció va ser la lluita contra la pirateria audiovisual. Tebas va afirmar que “la lluita contra la pirateria ha estat fonamental per a protegir el valor del futbol i garantir la sostenibilitat del sistema” i va assegurar que “en la temporada 2025 hem reduït la pirateria un 60% a Espanya”, gràcies a la col·laboració amb operadors i a una forta inversió tecnològica.
En aquest àmbit, va anunciar l’ampliació del dispositiu internacionalment. “Més de 20 persones treballen de manera permanent en aquesta lluita i ja estem ampliant aquest treball fora d’Espanya”, va explicar, avançant l’obertura de “workrooms en Riad i a Buenos Aires per a reforçar la lluita contra la pirateria a Orient Mitjà i Llatinoamèrica”.
Així mateix, Tebas va destacar l’evolució de l’assistència als estadis després de la pandèmia. “L’assistència als estadis ha aconseguit xifres històriques”, va afirmar, detallant que en la temporada 2024-2025 es va aconseguir un 85% d’ocupació en LALIGA EA SPORTS i un 70% en LALIGA HYPERMOTION. “Malgrat que la pirateria continua existint, les audiències de televisió han augmentat i el futbol espanyol està més viu que mai”, va afegir.
En el tram final de la seva intervenció, el president de LALIGA va fer valdre l’aportació econòmica dels clubs al conjunt de l’esport d’elit espanyol. Tebas va recordar que una part rellevant dels ingressos del futbol professional es destina de manera voluntària a aquest efecte. “Els clubs aporten gairebé 50 milions d’euros per temporada al Consell Superior d’Esports per a federacions i projectes de l’esport espanyol”, va afirmar, abans d’afegir que “els clubs professionals són l’ànima del Team España, del ADO i de l’esport olímpic, i és just reconèixer-lo totes les temporades”.
Va incidir en el fet que aquestes aportacions no responen a una obligació legal, sinó a una decisió col·lectiva dels clubs. “Part dels ingressos audiovisuals es destinen voluntàriament a aquests fins per part dels clubs, sense cap excepció”, va assenyalar, destacant la implicació del futbol professional en el sosteniment de l’esport d’elit més enllà de la seva pròpia activitat.
Finalment, va subratllar l’impacte del Pla Impuls i de l’acord amb CVC en la modernització del futbol professional. “El pla Impuls i l’acord amb CVC han estat determinants per a la modernització d’estadis, la inversió i la sostenibilitat del futbol espanyol”, va afirmar, apuntant a la seva contribució al creixement estructural de la competició.