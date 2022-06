Tebas consolida Madrid com capital del futbol mundial

Legends, LaLiga i l’Ajuntament de Madrid han presentat avui a Madrid Legends–The Home of Football, un innovador i icònic projecte que consolida a la capital com a epicentre del futbol mundial. L’acte va comptar amb la presència de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, Javier Tebas, president de LaLiga, Marcelo Ordás, president de Legends, i Luis Figo, representant d’UEFA.

Es tracta d’espai únic de set plantes i 4.200 metres quadres, situat a la Porta del Sol, que permetrà gaudir als seus visitants, a través d’experiències immersives i tecnològiques, de la major col·lecció de la història del futbol mundial.

En total, 600 peces úniques utilitzades en tota mena de competicions internacionals com a Copa del món FIFA, Eurocopa, Copa Amèrica, UEFA Champions League, Copa Llibertadors, JJOO, Copa Intercontinental, Mundial de Clubs, UEFA Europa League, futbol femení i cadascuna de les principals Llegendes i Lligues Nacionals, com LaLiga, entre altres.

Un projecte que compta amb tot el suport de la UEFA i la FIFA, que han homologat la col·lecció exposada, i amb el qual Javier Tebas, president de LaLiga, ha volgut anar un pas més enllà en la indústria de l’entreteniment, oferint als aficionats del futbol de tot el món una innovadora experiència per a gaudir d’un llegat únic.

El suport públic de les màximes institucions internacionals del futbol, FIFA i UEFA, al projecte impulsat per Javier Tebes contrastaria amb les reticències mostrades en les últimes setmanes per representants de tots dos organismes a vincular-se en actes públics amb Luis Rubiales, president de la RFEF, després de l’escàndol de la Supercopa Files.

A més de l’obertura de Legends, en la presentació s’ha donat a conèixer el conveni marc signat per LaLiga i Legends, que inclou al seu torn dos acords més. El primer recull l’adquisició de LaLiga del 25% de Legends Europa a través d’una ampliació de capital. I, el segon, fa el propi amb Sports Legends and Collections, on LaLiga obté el 10%, amb opció d’ampliar al 25% en 2023.

Un acord que contempla a més l’obertura de cinc nous museus en diverses ciutats europees durant els pròxims 10 anys. Tots aquests espais comptaran amb mostres de la col·lecció de més de 5.000 objectes i samarretes.