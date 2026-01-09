Tebas: “Cloudflare anteposa el benefici econòmic a la protecció dels seus clients”

El president de LaLiga, Javier Tebas, ha destacat la batalla legal i tècnica que LaLiga lliura contra la pirateria de continguts esportius, amb el focus de la manca de col·laboració d’empreses com la tecnològica Cloudflare, que “anteposa el benefici econòmic a la protecció dels seus clients”.
LaLiga assegura que mentre busca eines més àgils per bloquejar l’accés il·legal a contingut esportiu, el conflicte posa de manifest la tensió entre la protecció de la propietat intel·lectual i el rol d’alguns intermediaris tecnològics que no aposten per posar fi al frau audiovisual. LaLiga sosté que la pirateria no és un “crim sense víctimes”. El robatori de contingut amenaça la viabilitat econòmica dels clubs, l’ocupació de milers de treballadors i la capacitat de reinversió al futbol base i a la mateixa competició.
En declaracions a Associated Press recollides per Servimedia, Tebas assegura que “només a Espanya, més del 35% de la pirateria de continguts de LaLiga continua sent distribuït a través de la infraestructura de Cloudflare, malgrat milers d’avisos formals i mesures de compliment recolzades judicialment i implementades pels proveïdors de serveis d’Internet (ISPs)”.
“No es tracta d’un debat jurídic, tècnic o ideològic, sinó d’un cas d’una empresa que prioritza els seus interessos comercials i el seu benefici econòmic per sobre de la legalitat, la sostenibilitat de la indústria esportiva global i la protecció dels seus propis clients, als quals utilitza com a escut digital per a xarxes de pirateria organitzada”, afegeix.
Així mateix, LaLiga subratlla que actualment hi ha col·laboració amb gran quantitat d’intermediaris tecnològics, com ara Google, Amazon i YouTube, entre d’altres. Per contra, Cloudflare ha rebutjat repetides vegades atendre les peticions de col·laboració de LaLiga.
Cloudflare s’enfronta a resolucions legals en contra dictades per tribunals a Itàlia, França, Alemanya i el Japó, entre altres països.