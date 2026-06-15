T-Systems, divisió de serveis de digitalització del Grup Deutsche Telekom, ha estat homologada per Andorra Digital per a la prestació de serveis cloud a entitats públiques i privades del Principat d’Andorra. Amb aquesta acreditació, la companyia es posiciona com l’únic hyperscaler de núvol sobirà europeu homologat pel Govern d’Andorra per oferir serveis al país, a través de T Cloud Public, la solució de cloud públic sobirà de Deutsche Telekom.
David Vicente, director d’Andorra Digital, va manifestar que “l’objectiu d’Andorra Digital és ser facilitadors perquè les empreses andorranes puguin digitalitzar-se i siguin més competitives. En aquest sentit, a través d’acords amb hiperescalars estem impulsant iniciatives que persegueixin aquest propòsit i així afavorir el desenvolupament digital del teixit empresarial del nostre país”.
Per la seva banda, Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia, va assenyalar que “aquesta homologació suposa un pas molt rellevant per a T-Systems i per al desenvolupament de la sobirania digital a Europa. Andorra està impulsant un model de transformació digital ambiciós, basat en la confiança, la seguretat i l’autonomia tecnològica, i T Cloud Public ofereix les capacitats d’un hyperscaler amb control europeu sobre les dades, les operacions i la infraestructura”.
L’homologació té com a objectiu assegurar que les empreses i institucions andorranes puguin accedir a solucions de cloud sobirà per reforçar la seva autonomia tecnològica, protegir les seves infraestructures digitals i millorar l’eficiència de l’administració pública i la competitivitat del teixit empresarial.
T Cloud Public permet a les organitzacions disposar de recursos de computació, emmagatzematge, xarxa, bases de dades gestionades, serveis PaaS, seguretat, monitoratge, suport i capacitats avançades de dades i intel·ligència artificial en un entorn cloud europeu, escalable i segur.
La solució està dissenyada per respondre tant a les necessitats d’innovació de les empreses com als requisits de sectors regulats i administracions públiques, on la sobirania de les dades, el compliment normatiu i la continuïtat del servei són elements crítics. La plataforma combina rendiment hiperescalable amb estàndards oberts i capacitat d’integració en entorns multicloud i híbrids, evitant dependències tecnològiques innecessàries i facilitant la modernització tecnològica sense renunciar al control de la informació.
En el cas d’Andorra, l’homologació de T-Systems contribueix directament a les línies estratègiques de digitalització 2030 alineades amb Europa, per posar a disposició del país una infraestructura cloud basada en els principis de sobirania, resiliència, eficiència i confiança digital. Aquesta base tecnològica permetrà impulsar la digitalització dels serveis públics, reforçar la gestió segura de dades i facilitar la interoperabilitat entre entorns públics i privats.
La homologació contempla serveis essencials com infraestructura com a servei, plataforma com a servei, emmagatzematge i bases de dades gestionades, seguretat, gestió d’identitats, consultoria, suport i manteniment. També incorpora serveis de valor afegit com analítica de dades i intel·ligència artificial.
La decisió arriba en un moment en què la sobirania digital es considera clau per escalar la intel·ligència artificial, ja que requereix grans capacitats de còmput, dades segures i entorns governats per passar de les proves pilot a la producció real en empreses i administracions.
Més enllà d’aquesta homologació, T-Systems disposa d’un ecosistema de solucions de sobirania digital, com Industrial AI Cloud i la seva plataforma d’IA agentiva, orientades a accelerar el desplegament d’intel·ligència artificial en entorns segurs i complint els estàndards europeus de seguretat, traçabilitat i control del dada.