T-Systems s’incorpora a CEOE per a contribuir a impulsar la sobirania digital de l’ecosistema empresarial

T-Systems Ibèria, divisió de serveis de digitalització per a empreses i administració pública del Grup Deutsche Telekom, s’ha incorporat a la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) com a empresa associada per a contribuir a impulsar la sobirania digital, l’optimització d’operacions i la innovació del teixit empresarial nacional.
La companyia va assenyalar que aquesta integració reforça el seu compromís per la competitivitat digital i potenciarà la modernització, el desenvolupament i creixement tecnològic de l’ecosistema corporatiu. El CEO de T-Systems Ibèria, Osmar Polo, ha signat l’acord d’adhesió al costat d’Antonio Garamendi, president de CEOE, pel qual la companyia passa a convertir-se en membre de ple dret i participarà en els principals fòrums de diàleg empresarial del país.
Aquesta aliança permetrà, a més, a la companyia participar activament en les comissions, òrgans consultius i assessors de CEOE per a contribuir a accelerar la digitalització de les empreses i l’impuls de la competitivitat, en un context on la resiliència i adaptabilitat tecnològica juguen un paper clau a nivell nacional i internacional.
“Estem establint les bases per a avançar cap a la sobirania digital, i consolidar un sistema competitiu per a les empreses i les administracions públiques. En aquest camí, reforçar la nostra xarxa de cooperació és fonamental. Passar a formar part de CEOE suposa per a nosaltres una evolució clara del nostre compromís amb la innovació de les organitzacions, i ens ajudarà a reforçar la nostra visió de les necessitats del teixit empresarial i a consolidar la nostra aposta pel desenvolupament econòmic i el talent del nostre país”, va indicar Osmar Polo.
Per part seva, Antonio Garamendi ha donat la benvinguda a T-Systems Ibèria posant en valor “la importància de la tecnologia com a palanca de creixement en un entorn on la velocitat dels canvis en aquest àmbit fa imprescindible assegurar la capacitat d’adaptació permanent de les empreses per a garantir la seva competitivitat i no quedar-se enrere”.
La incorporació de T-Systems a CEOE permetrà a la companyia traslladar el seu coneixement i experiència tecnològics de més de 25 anys amb què ha acompanyat a centenars d’empreses i administracions públiques del territori nacional en la modernització dels seus sistemes. Així mateix, posicionarà a la companyia com un aliat de confiança per a consolidar una sobirania digital que garanteixi a l’ecosistema empresarial una tecnologia sobirana i de gestió de dades a Europa.
Entre els seus projectes d’innovació internacional, destaquen la seva proposta de T Cloud Public, el núvol públic sobirà, així com les seves solucions d’intel·ligència artificial i de ciberseguretat avançada, i el seu complet porfolio de serveis de modernització d’aplicacions. A ells s’uneix el seu destacat llançament més recent, la Industrial AI Cloud, la fàbrica d’IA per a la indústria en europea. Desenvolupada juntament amb NVIDIA i Polarise, ofereix una infraestructura de 10.000 GPU d’última generació per a accelerar el desenvolupament d’una IA Sobirana europea i serveis IA as a Service.