T-Systems, divisió de serveis de digitalització del Grup Deutsche Telekom, avança en la seva estratègia de cloud sobirà per a garantir a les empreses i administració pública una tecnologia sobirana i de gestió de dades a Europa. La companyia ha llançat la seva oferta unificada T Cloud, un ecosistema propi de solucions cloud, tant pública o privada, que garanteix un enfocament multicloud des d’una única font.
Segons va informar la companyia, aquesta tecnologia permet a les companyies personalitzar l’oferta que millor s’adapti als seus requisits i serveis corporatius, assegurant el grau desitjat de sobirania. Amb aquesta proposta, les companyies es beneficien d’un accés simplificat, així com de solucions segures, escalables i sòlides que compleixen amb la legislació comunitària des d’un únic proveïdor d’origen europeu.
L’ecosistema T Cloud de la companyia integra T Cloud Public, el núvol públic de Deutsche Telekom, que es consolida com l’alternativa hiperescalable sobirana d’Europa. La solució combina màxim rendiment juntament amb sobirania de dades i seguretat jurídica en el territori, permetent el desenvolupament d’innovació de manera àgil sense crear dependències estratègiques de proveïdors no europeus. A més, com a part integral de les modernes estratègies multicloud i núvol híbrid, T Cloud Public ofereix estàndards oberts, alta portabilitat i suport actiu per a la migració.
“Estem fent passos per a una nova era digital”, va indicar Osmar Polo, CEO de T-Systems. “Fins ara, les empreses havien de triar entre la màxima funcionalitat des de l’estranger o la sobirania europea. Amb T Cloud Public, proporcionem el millor de tots dos mons. No sols estem construint un núvol, sinó que estem establint les bases digitals per a una Europa competitiva i lliure”.
Amb més de 7.000 clients empresarials, la solució ja ha demostrat el seu rendiment. La pròxima ampliació de funcionalitats reforça a T Cloud Public com la primera alternativa veritablement europea en el mercat global d’hiperescaladors. A més, la solució trenca amb la dependència tradicional d’un únic proveïdor. A través d’estàndards oberts i un suport actiu per a la migració, permet una transició fluida a un entorn europeu independent. L’excel·lència tecnològica s’uneix a la major densitat de certificacions del mercat.
A això s’uneix el seu alt nivell de compliment normatiu que la converteix en el refugi més segur per a sectors regulats, com el financer i l’administració pública, i redueix dràsticament els esforços d’auditoria interna. El resultat és una alternativa genuïna que combina la màxima sobirania digital amb una disponibilitat immediata i conforme a la llei per a càrregues de treball altament sensibles.
Computació, dades i IA
T Cloud Public proporciona a les empreses un conjunt d’eines llestes per a usar en infraestructures de TU modernes. La potència de computació, l’emmagatzematge, les bases de dades gestionades i les solucions de desenvolupament preconfiguradas estan disponibles amb solo fer clic amb el ratolí. Un altre avantatge clau és l’accés directe als recursos de GPU a través del núvol industrial d’IA integrada, la qual cosa permet aplicacions d’IA amb un ús intensiu de computació sense necessitat de maquinari de servidor propietari.
Gràcies a la seva arquitectura modular, els usuaris seleccionen exactament els serveis que necessiten, des de xarxes bàsiques fins a canals complets d’IA. “La plataforma automatitza molts processos en segon pla, ja ofereix el 80% de les característiques habituals dels hiperescaladors i redueix significativament l’esforç d’administració de TU. A la fi de 2026, la companyia preveu aconseguir la paritat total de característiques”, indica David Mañas, Vicepresident Cloud & Cybersecurity de T-Systems Ibèria.
En T Cloud Public, el rendiment global compleix amb els estàndards europeus de seguretat i protecció de dades. La plataforma segueix un enfocament de seguretat creat des del disseny. Certificada amb els més alts estàndards, com C5 i BSI IT Baseline Protection, es basa en una arquitectura moderna de confiança zero. Deutsche Telekom permet un processament de dades conforme amb la normativa de la UE en centres de dades europees que estan estrictament protegits contra l’accés de tercers països, la qual cosa garantida una sobirania jurídica i operativa completa.
La perspectiva d’una sobirania de maquinari d’extrem a extrem és única en el mercat. A partir de 2028, la infraestructura es millorarà amb components fabricats directament dins de la UE. Això crea una base preparada per al futur que ofereix una independència tecnològica constant en tots els nivells, des dels xips fins als serveis en el núvol.
T Cloud Public és un component central de l’arquitectura general de la Industrial AI Cloud, una de les majors fàbriques d’IA sobirana d’Europa. El nou centre de dades d’IA proporciona recursos informàtics i d’emmagatzematge escalables per a aplicacions d’IA d’última generació, que abasten des de casos d’ús industrial i projectes de recerca fins a serveis d’IA per a petites i mitjanes empreses i el sector públic.
Mentre que el núvol industrial d’IA proporciona la potència informàtica necessària per a entrenar i operar grans models d’IA, T Cloud Public ofereix una plataforma flexible i escalable per al desplegament productiu d’aplicacions en el núvol i d’IA.