T-Systems es posiciona entre els tres principals proveïdors de cloud a Espanya

T-Systems, divisió de serveis de digitalització del Grup Deutsche Telekom, s’ha posicionat entre els tres principals integradors de cloud a Espanya segons el ‘Penteo Market Report’, que destaca el seu alt nivell de capacitats i prestacions de serveis cloud.
Segons va informar aquest dilluns la companyia, l’informe ressalta que T-Systems “continua mantenint la seva posició de lideratge en el mercat gràcies a la seva especialització sectorial amb capacitat per a oferir solucions tecnològiques integrals”. L’empresa apareix en aquest estudi des de 2013.
El document subratlla que la companyia gaudeix d’un alt reconeixement com a integrador de serveis cloud, destacant especialment en entorns híbrids i solucions de cloud sobirà. Penteo assenyala que T-Systems compta amb una proposta agnòstica que integra els grans hyperscalers.
La signatura manté el seu lideratge gràcies a la seva especialització sectorial, oferint solucions adaptades a indústries clau com a automoció, transport, sanitat, retail i sector públic. Aquesta aproximació “li permet anticipar tendències i requisits específics de cada sector”, segons recull l’informe.
Solucions avançades
L’estudi destaca les solucions avançades d’anàlisi predictiva, intel·ligència artificial i machine learning de T-Systems aplicables a dades estructurades i no estructurats. La companyia utilitza algorismes predictius, visió per computador i processament de llenguatge natural per a automatitzar processos.
T-Systems disposa d’acceleradors propis que agilitzen el desenvolupament i desplegament de models generatius, integrant-los en producció amb pràctiques MLOps i LLMOps. Aquestes eines garanteixen traçabilitat, explicabilidad i governança durant tot el cicle de vida de les solucions.
L’empresa enriqueix la seva oferta amb plataformes pròpies com a fCI (Future Cloud Infrastructure), que facilita la gestió d’entorns cloud. Aquesta plataforma aporta valor afegit a través de serveis de consultoria, transformació digital i ciberseguretat.
Penteo destaca que T-Systems rep una valoració molt positiva per part dels seus clients a causa del seu profund coneixement tècnic, la proximitat en el seu tracte i la seva flexibilitat. Aquestes fortaleses reforcen la seva reputació com a soci tecnològic de confiança.
Regió a Barcelona
T-Systems compta amb una regió de cloud privat per al sud d’Europa a Barcelona des de 2024. Aquesta instal·lació està formada per dos centres de dades de missió crítica amb certificació TIERIII, que actuen virtualment com un únic.
Des d’aquestes instal·lacions s’ofereixen serveis a diferents organismes i institucions públiques que donen servei a més de 20 milions de ciutadans espanyols. També atén centenars de fàbriques d’indústries crítiques com a automoció, alimentació i construcció.
Aquesta nova regió cloud s’ha convertit en un dels sis centres del món que compten amb plataforma Future Cloud Infrastructure. Els altres centres es troben a Alemanya, els EUA, Suïssa, Àustria i Països Baixos.
David Mañas, VP Cloud & Cybersecurity en T-Systems, va explicar que “hem realitzat fortes inversions en infraestructures i la regió cloud a Espanya és un exemple d’això”. Va afegir que el context actual els porta a impulsar solucions de cloud sobirà.
Compromís europeu
El directiu va defensar la consolidació del “model europeu en el desenvolupament tecnològic” per a respectar les normatives i especificacions pròpies. Mañas va subratllar la importància d’oferir “solucions de cloud dissenyades a la nostra mesura, des d’Europa i per a Europa”.
L’informe assenyala el ferm compromís de la companyia amb la sobirania digital i la seguretat, aspectes clau en el context europeu. T-Systems ofereix serveis de cloud sobirà, híbrid i públic amb infraestructures localitzades a Europa.
L’empresa integra capacitats avançades de ciberseguretat i centres d’operacions de seguretat (SOC), la qual cosa reforça la fiabilitat i minimitza riscos. Aquesta estratègia evita dependències de múltiples proveïdors per als seus clients.
T-Systems es distingeix per la seva innovació contínua reflectida en la incorporació d’intel·ligència artificial, automatització avançada i analítica de dades. Aquesta integració tecnològica reforça el seu posicionament com a soci estratègic en processos de transformació digital.