T-Systems es compromet a arribar als mil treballadors a Andalusia el 2024

T-Systems, divisió de serveis de digitalització per a empreses i administració pública de Deutsche Telekom, va inaugurar aquest dilluns les noves oficines del seu Centre de Valor a la ciutat de Granada i continua avançant en la consolidació de la seva presència a Andalusia.

De fet, la companyia ha avançat un any el seu compromís d’aconseguir els 1.000 empleats a la regió, xifra que preveu aconseguir en 2024. T-Systems ha experimentat un fort creixement a Andalusia des de la seva arribada en 2016 que s’ha accentuat especialment en l’últim any.

Actualment al voltant de 600 experts treballen en els equips de T-Systems des de Màlaga, Sevilla i Granada. De fet, a Sevilla la plantilla s’ha triplicat entre juny de 2022 i juny de 2023. Amb la inauguració de les noves oficines, T-Systems es prepara per a acollir nou talent nacional i internacional a Granada promovent equips de treball diversos i plurinacionals per a enriquir tant als seus empleats com als seus clients.

Les noves instal·lacions del Centre de Valor de Granada, amb gairebé 5.000 m² han estat dissenyades per l’empresa local Opera de Domingo, una mostra més del compromís de la multinacional amb el desenvolupament de l’economia local i regional.

“Tenim un fort compromís amb el creixement de T-Systems a Andalusia i Granada és la nostra punta de llança. Fa un any anunciem que volíem arribar als 1.000 empleats a la regió en 2025, i avui podem dir que l’objectiu és aconseguir aquesta xifra un any abans, en 2024” ha afirmat Rosa Rodríguez, vicepresidenta de vendes T-Systems Ibèria. “El focus d’activitat per als nostres equips a Andalusia està en les tecnologies més disruptives com a intel·ligència artificial, Espais de Dades o Big Data, que estem desenvolupant ja des d’Andalusia per a tothom” ha conclòs.

Per part seva, el conseller de la Presidència, Interior, Diàleg Social i Simplificació Administrativa, Antonio Sanz, ha destacat que T-Systems “és un exemple del bon teixit empresarial amb el qual compta Andalusia”, al mateix temps que ha assegurat que comptarà amb tot el suport del Govern andalús per la seva “aposta per la nostra terra”.

En aquest sentit, Sanz ha indicat que Junta i T-Systems “compartim eines per a afavorir la digitalització” com les tecnologies d’automatització, el big data, la intel·ligència artificial o el núvol (cloud).

L’alcaldessa de Granada, Marifrán Carazo, ha remarcat que T-Systems és “tot un referent internacional”, que posa també de manifest el lideratge de Granada i Andalusia en l’àmbit de la intel·ligència artificial. Al fil ha mostrat el seu “orgull” en visitar la seu de l’entitat, “que assumeix el contracte que va ajudar a l’Ajuntament de la ciutat en el seu procés de digitalització”, remarcant la importància de “treballar junts de cara al desenvolupament de l’administració en les nostres plataformes”.

La primera edil ha incidit en el fet que “avançarem amb una clara estratègia, amb el lideratge suficient per a crear oportunitats d’ocupació, atreure talent i fer créixer l’economia”, on Tics i intel·ligència artificial “formen una part molt important del nostre producte interior brut”.

El Centre de Valor de Granada forma part d’una xarxa nacional de centres d’innovació que té altres dues seus a Reus i València, i és una peça clau per a la provisió de serveis de big data, analítica avançada i intel·ligència artificial, així com el desenvolupament d’Espais de Dades per a clients de T-Systems a nivell internacional.

“La incorporació de talent ha estat un element fonamental per a impulsar els projectes de T-Systems a la regió, on està desenvolupant l’administració intel·ligent en diversos ajuntaments”, va indicar la companyia.

Una línia en la qual continuarà treballant segons ha confirmat Rosa Rodríguez: “Som un dels tres grans proveïdors de tecnologia per a l’administració pública a Espanya, comptem amb recursos i experiència per a ajudar al fet que l’administració prengui el millor de la tecnologia per a fer els seus serveis al ciutadà més eficients i sostenibles”.

Actualment, 8 de les 20 majors ciutats espanyoles i 31 dels 63 municipis de més de 100.000 habitants utilitzen la plataforma de gestió municipal TAO de T-Systems per a facilitar la implantació de l’administració electrònica. En total, més de 400 organismes públics, tant de Govern Central com de comunitats autònomes i Administració Local, i prop de 2.200 ajuntaments usen aquesta eina, la qual cosa suposa que gairebé el 50% de la població d’Espanya (22 milions de persones) rebin serveis públics gestionats per aquesta plataforma.

Recolzat en la seva estreta col·laboració amb la Universitat de Granada, la filial de Deutsche Telekom ha impulsat a més altres projectes per a promoure la sostenibilitat com derivar de negoci entre els seus clients. És el cas de la primera Càtedra d’Innovació en Sostenibilitat Digital promoguda al costat de la Universitat de Granada, que ja ha graduat a la seva primera promoció amb la incorporació del 80% dels alumnes a la plantilla de T-Systems a la ciutat. Una línia d’actuació que la companyia pretén continuar amb altres institucions d’Andalusia.