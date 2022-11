T-Systems, el proveïdor líder en qualitat de prestació de serveis i gestió de comptes

T-Systems és proveïdor tecnològic líder en la qualitat de prestació de serveis i gestió de comptes, segons la nova edició de l’estudi de Quint i Whitelane sobri ‘outsourcing’ tecnològic a Espanya.

Aquests elements se sumen a la capacitat de la companyia per a la integració de solucions i serveis tecnològics innovadors amb impuls transformador. L’informe de 2022 destaca l’alta qualitat del treball de la companyia quant al compliment de terminis dels seus projectes, l’execució del servei d’acord amb les expectatives i unes habilitats tècniques òptimes. En el mateix nivell de lideratge se situa quant a la qualitat en la gestió de comptes. En aquest indicador, T-Systems ha pujat sis posicions respecte a 2021.

L’estudi revela, a més, la satisfacció general que genera el proveïdor tecnològic entre els seus clients, un indicador en el qual puja cinc punts percentuals respecte al 2020. Destaca, així mateix, que el 100% dels clients consultats afirma estar satisfet o molt satisfet amb els serveis de outsourcing de IT rebuts per la filial de Deutsche Telekom.

Entre les competències que més ressalten els clients, a més de la qualitat del servei i la gestió de comptes, es troba la flexibilitat per a adaptar el servei a les seves necessitats, un factor en el qual la companyia es col·loca en quarta posició, així com la capacitat d’innovació per a desenvolupar noves solucions i serveis.

SEGURETAT I SOSTENIBILITAT

L’estudi d’enguany ha ampliat la seva anàlisi anual amb dos nous indicadors reportats. Així, en matèria de seguretat, l’informe posiciona a T-Systems com un dels cinc proveïdors més destacats, gràcies a la seva capacitat de prendre mesures suficients i adequades per a garantir la seguretat d’extrem a extrem en els seus serveis.

Per part seva, en Sostenibilitat, la filial de serveis tecnològics de Deutsche Telekom aconsegueix un 75% de satisfacció en relació a l’ús de la tecnologia amb compromís sostenible amb la finalitat de reduir la petjada ambiental i les emissions de carboni, i promoure un entorn més eficient.

Així mateix, el nou informe de Quint i Whitelane posiciona a T-Systems en els quatre primers llocs quant a Desenvolupament, manteniment i comprovació d’aplicacions, amb un total del 100% dels seus clients satisfets o molt satisfets.

Com a proveïdor de serveis de data center, infraestructura gestionada i allotjament, T-Systems aconsegueix la tercera posició, quatre punts percentuals per sobre de la mitjana. En aquest aspecte, el 100% dels clients enquestats coincideix i assegura estar satisfet o molt satisfet amb el servei proporcionat. En relació als serveis a l’usuari final, l’informe col·loca en una tercera posició a la companyia, que ha pujat un punt percentual en relació a l’any anterior.

Aquests resultats reconeixen la labor de T-Systems com a proveïdor tecnològic líder i ho catapulten a les millors posicions en els serveis oferts pel seu model de negoci i sistema de gestió basat en l’estratègia ‘Customer Centric’ i ‘Cloud First’. A més, la companyia compta amb màxim nivell de certificació en els tres hyperscalers de referència en el mercat.

TENDÈNCIES

En l’apartat de ‘cloud’, més del 80% dels clients enquestats afirmen que l’agilitat i l’escalabilitat són les raons per les quals les seves empreses es decantaria per passar al núvol públic, un factor rellevant per al 92% dels proveïdors de serveis. Així mateix, els proveïdors valoren un 26% més la rapidesa de la comercialització que la resposta del client.

D’altra banda, a hora de canviar de proveïdor cloud, un 28% dels enquestats afirma trobar dificultats en relació als proveïdors d’infraestructura ‘cloud’, que es redueix al 23% en el cas de les subministradores de programari.