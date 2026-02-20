Superstruct es retira del Vinya Rock i ho cedeix a un dels seus promotors originals

El festival Vinya Rock canvia de rumb després de la retirada de Superstruct Entertainment, que ha cedit la gestió de l’històric esdeveniment a un empresari independent vinculat la seva creació original. El relleu arriba després de mesos de forta pressió pública i, especialment a nivell local per part de l’Ajuntament, l’alcalde del qual és Simón Valentín Bueno Vargas, alimentada per la controvèrsia generada al voltant de l’anterior etapa de gestió i la crisi reputacional derivada de les cancel·lacions d’artistes i el malestar del públic.
Superstruct, que a Espanya està liderada per Antonio Sánchez i a nivell internacional per Alex Mahon, ja havia afrontat en l’últim any un notable increment de crítiques per part de col·lectius locals, sectors culturals i veus polítiques municipals per la seva vinculació amb inversors israelians i que reclamaven la volta del festival a un model de gestió més pròxim al territori i a la seva comunitat d’origen.
L’operació retorna el control del Vinya Rock a les mans d’un dels promotors històrics de l’esdeveniment, amb l’objectiu declarat de recuperar la seva identitat original i estabilitzar la seva projecció després de la crisi recent. El festival manté les seves dates previstes i treballa en la reorganització de la pròxima edició.