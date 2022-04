La Superliga, en punt mort i sense el suport del 50% del mercat europeu

Fa un any de l’anunci de la Superliga, el projecte impulsat pel president del Reial Madrid, Florentino Pérez. De la dotzena d’equips que originalment es van sumar al projecte, només mantenen la seva defensa al mateix el Reial Madrid, Barça i Juventus.

Cap dels nou clubs que es van desmarcar en les primeres 48 hores -Atlètic, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Milan i Inter- ha donat mostres de voler tornar a unir-se. Alguns han reduït en els seus comptes el valor de la participació que havien adquirit en el holding que anava a liderar el projecte de la nova competició, com és el cas del Manchester City o l’Atlètic de Madrid.

A més, les delicades situacions financeres dels únics socis que li queden al president del Reial Madrid, Juventus i Barça, podrien deixar-lo només amb el seu projecte. La Juventus ha perdut més de 300 milions d’euros en les dues primeres temporades impactades per la pandèmia, i al tancament del primer semestre de 2021-2022 acumulava uns números vermells addicionals de 119 milions.

Per part seva, el FC Barcelona compta amb 578 milions d’euros en pèrdues en només dos anys. El seu posicionament al costat del Reial Madrid en qüestions com la judicialización del projecte LaLiga Impuls o mantenir la Superliga en solitari s’explicarien en part, segons algunes fonts, per la seva necessitat al fet que el Reial Madrid no s’oposés a la supressió de l’obligació dels avals en el Congrés dels Diputats, alguna cosa que es va produir a la fi de desembre de 2021. Les mateixes fonts assenyalen que, a partir d’aquí, s’ha pogut veure com ha començat a modular la seva oposició al projecte de LaLiga amb CVC i fins i tot estaria buscant el seu encaix en el pla.

Els promotors de la Superliga van presentar la nova competició com l’única via capaç de “aportar estabilitat financera a tota la família del futbol europeu”. Si bé és cert que hi ha hagut pèrdues -la UEFA estima que seran 6.174 milions d’euros-, els opositors al projecte argumenten que dotze mesos després s’ha demostrat que hi havia vies alternatives a “un projecte que va ser dissenyat per a trencar unilateralment l’actual piràmide competitiva, basada en mèrits esportius”.

En aquest últim any, la UEFA ha aconseguit un acord de finançament de 7.000 milions d’euros amb Citibank per a aportar la liquiditat necessària perquè cap club professional desaparegués a conseqüència de la pandèmia.

Al costat dels mecanismes de finançament impulsats per diferents governs nacionals, competicions com LaLiga i la Lligui-1 han aconseguit sengles acords amb CVC, que injectarà gairebé 2.000 milions i 1.500 milions d’euros, respectivament, per a impulsar el creixement dels seus clubs. Per contra, els opositors a la Superliga assenyalen que el banc d’inversió que havia de finançar la posada en marxa d’aquest projecte va deixar entreveure que no assumiria novament el risc reputacional al qual es va exposar amb el simple anunci de la creació del torneig a l’abril de 2021.

Els equips de França i Alemanya que van formar part inicialment de la Superliga i els sis anglesos han deixat clar que no es reenganxaran al projecte tal com estava plantejat. Segons va informar la BBC, en cas de no complir s’exposen a la deducció de 30 punts en la classificació i una nova multa de 25 milions de lliures (29 milions d’euros).

Per França, el major representant hauria de ser el PSG i el seu president, Nasser Al-Khlelaifi, avui ho és també de la ECA i el passat 31 de març ja afirmava que “són tres clubs i saben que no hi ha cap possibilitat que succeeixi”. A Alemanya, el president del Bayern de Munic, Herbert Hainer, va insistir a la fi d’octubre de 2021 que “per a nosaltres era clar: la Superliga no pot succeir a Europa d’aquesta manera. Per tant, vam dir immediatament que no formaríem part d’ella”. Per part seva, tant la família Ricketts com el consorci inversor que lidera Todd Boehly han manifestat públicament que mantindran el no a la Superliga en cas si es fes amb el control del Chelsea FC en el procés de venda obert.

Els drets audiovisuals dels partits

Un any després de l’anunci fallit de la Superliga, LaLiga i la Premier League han aconseguit mantenir el valor dels seus drets audiovisuals en els mercats nacionals i l’han multiplicat en territoris estratègics. LaLiga ha signat amb ESPN fins a 2029 per 175 milions de dòlars a l’any, gairebé el doble respecte als 100 milions de dòlars del contracte anterior.

La Premier League va doblegar ingressos amb CNBC també amb un contracte a llarg termini. Totes dues competicions, les més valuoses de clubs a nivell nacional, també han aconseguit mantenir el valor de les seves retransmissions en el mercat nacional. Finalment, la UEFA ha adjudicat els drets comercials de la Champions League fins a 2027, que als Estats Units els vendrà Relevent i, en la resta del món el farà Team.

A la crítica per part de sectors de l’afició i la indústria del futbol, cal sumar l’oposició dels diferents governs. Boris Johnson, primer ministre del Regne Unit, va indicar a l’abril de 2021 que, en cas d’haver continuat la Superliga, “hauríem de llançar una bomba legislativa per a detenir-ho, i hauríem de fer-ho ara”. Emmanuel Macron, mitjançant comunicat de l’Elisi, va deixar clar que “l’Estat francès secundarà tots els passos que prenguin l’LFP, la FFF, la UEFA i la FIFA per a protegir la integritat de les competicions federals, ja siguin nacionals o europees”.

A l’octubre de 2021, el Govern presidit per Pedro Sánchez es pronunciava contra un torneig que “trenca el model d’esport, de futbol competitiu obert basat en el mèrit, que el gran i el petit es puguin enfrontar i que el petit pugui guanyar de tant en tant”, segons va apuntar l’exministre de Cultura i Esports José Manuel Rodríguez Uribe. L’últim pronunciament formal va ser de Parlament Europeu, a la fi de novembre de 2021, en el seu primer informe vinculant sobre l’esport en el qual la cambra comunitària confirmava que “s’oposa fermament a les competicions escindides que soscaven els principis i posen en perill l’estabilitat de l’ecosistema esportiu en general”. I reforça la seva aposta per “un model europeu de l’esport que reconegui la necessitat d’un compromís sòlid amb la integració dels principis de solidaritat, sostenibilitat, inclusió, competència oberta, mèrit esportiu i equitat”.