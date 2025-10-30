Suntory Global Spirits presenta una col·lecció de còctels prèmium inspirats en Halloween

Suntory Global Spirits ha llançat una col·lecció de còctels inspirats en la nit de Halloween, amb l’objectiu de reinterpretar la cocteleria prèmium com una forma de “màgia contemporània”. La companyia assenyala que ha combinat tradició i innovació en fusionar destil·lats japonesos i escocesos amb ingredients típics de l’estació, com a carabassa, fruites del bosc, mel o mora, per a crear propostes que evoquen les aromes i colors de la tardor i de Halloween.
La primera proposta, Hibiki Fallin Leaves, és un còctel tardorenc elaborat amb whisky japonès Hibiki Japanese Harmony i un shrub artesanal de carabassa, vinagre de xerès i sucre. Es completa amb suc de llimona i clara d’ou per a obtenir una textura cremosa i equilibrar la dolçor amb l’acidesa.
El Roku Gin Bramble, la reinterpretació d’un clàssic que combina ginebra Roku, suc de llimona, xarop simple i licor de mora, servit sobre gel picat i decorat amb mores fresques i menta. Segons explica Suntory Global Spirits, és un còctel refrescant, aromàtic i elegant, ideat per a una nit de Halloween.
Per als qui prefereixen un caràcter més intens, Laphroaig Penicillin combina whisky escocès Laphroaig 10 amb xarop de gingebre i mel i suc de llimona, oferint un equilibri entre notes fumades, dolces i especiades. La proposta es completa amb Haku Expresso Martini, elaborat amb vodka japonès Haku, licor de cafè i expresso acabat de fer. La mescla combina l’energia del cafè amb la suavitat del vodka, donant lloc a una beguda aromàtica i elegant que equilibra intensitat, suavitat i un toc amarg.
Suntory Global Spirits destaca que aquestes propostes posen de manifest la versatilitat de les seves marques. No obstant això, recorda que, en tots els casos, el consum ha de ser responsable, conscient i adaptat a cada moment.