Sumados-Fetico es manté com a segona força després de les eleccions sindicals a Telefónica Mòbils

El sindicat Sumados, que forma part de la Confederació Sindical Independent, Fetico, ha consolidat la seva posició en les últimes eleccions sindicals en Telefónica Mòbils, en aconseguir 21 dels 86 delegats i afermar-se com la segona força dins de la companyia, per darrere d’UGT.
Sumados-Fetico va assenyalar que amb aquests resultats enforteix “la seva rellevància com la tercera força sindical dins del Grup Telefónica i respon, amb fets, a la necessitat d’una alternativa sindical per als treballadors de la companyia”.
Per al secretari general de Fetico, Antonio Pérez, la “presència de Sumados-Fetico en Telefónica és molt potent, i aquestes eleccions en Telefónica Mòbils mostren que som l’única alternativa als sindicats majoritaris, perquè CGT no ha obtingut representació, amb la qual cosa, som una força que continuarà representant la independència i l’acord dins de la companyia”.
En les eleccions sindicals de Telefónica Mòbils, Sumados Fetico “va aconseguir els seus majors nivells de representació allí on hi ha més plantilla, com és el cas de Barcelona i Madrid, la qual cosa demostra la implantació del sindicat, i que reafirma que som l’única opció independent per a realitzar contrapesos a les decisions en bloc que es pactin amb altres sindicats”, ha destacat el secretari general de Sumats, Jesús García Vilella.
A l’una de les eleccions sindicals de Telefónica Mòbils i les de Telefònica Solucions, que es realitzaran durant la primera quinzena de novembre, des de Fetico tenen posada la vista en les votacions que es realitzaran en més companyies, i que ajudaran a configurar el panorama del sector.
Tal és el cas de les eleccions en Orange, Euskaltel i Masmóvil, on Fetico compta amb una participació important i on “tenim la pretensió de ser el sindicat majoritari, com a resposta al gran acolliment de la plantilla, que veu en nosaltres una alternativa que genera resultats i que impulsa, des de l’acord, la millora de les condicions dels treballadors”, ha agregat Antonio Pérez. Addicionalment, en les pròximes setmanes es realitzaran comicis sindicals en Avatel, on Fetico espera “reafirmar la seva acceptació”.