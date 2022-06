Strategik analitza la nova llei d’FP i situa a Cesur com el millor centre

La segona edició del FP Rànquing elaborat per la consultora Strategik analitza l’impacte de la nova llei de Formació Professional per a modernitzar i impulsar l’FP Dual i avalua els centres d’FP a Espanya, on situa a Cesur com el millor centre de Formació Professional a Espanya per segon any consecutiu.

El 2022 marcarà un punt d’inflexió en el terreny de l’educació a Espanya. L’aprovació, el març passat, de la nova llei de Formació Professional suposarà una palanca per a modernitzar l’FP amb l’objectiu que “respongui a les demandes del mercat laboral i als interessos i expectatives de les persones al llarg de la seva vida”, segons indiquen des de Strategik.

Aquest nou marc normatiu establirà un “sistema únic de Formació Professional” que es veurà impulsat per “una permanent col·laboració públic-privada”, ja que “no s’entén una FP de qualitat sense l’empresa de la mà”. Strategik, en el seu estudi anual sobre l’FP, estableix a més els 10 principis en els quals s’assentarà la nova oferta de Formació Professional on es destaca “la internacionalització de l’oferta, la innovació, sostenibilitat i digitalització” així com la “regulació de les ofertes de formació i el caràcter dual de la FP”.

En aquest sentit, indiquen que el nou marc normatiu dotarà a Espanya de “un model més flexible i orientat al terreny laboral gràcies a que, des del primer curs, alterna l’aprenentatge a les aules amb pràctiques en un entorn de treball real de manera que permet als alumnes un eficaç i ràpid desenvolupament de les competències necessàries per a la seva carrera professional”. Segons l’Observatori de la Formació Professional CaixaBank Dualiza, els estudiants matriculats en FP Dual en 2016-2017 van ser 20.357 i en només tres anys la xifra es va incrementar gairebé un 62% fins a arribar als 32.919 estudiants (2019-2020).

Cesur lidera l’oferta formativa

Amb 97 titulacions en modalitat presencial, 80 en línia i 35 en Dual entre Graus Mitjans, Superiors, Cursos d’Especialització i Dobles titulacions, Cesur revalida el seu lideratge com el centre amb la major oferta formativa del territori espanyol per segon any consecutiu, segons el rànquing de Strategik. A més, destaca la seva oferta de cursos d’especialització, en els quals ofereix 9 de les 18 especialitats existents en modalitat presencial per a les famílies d’Informàtica, Aeronàutica, Sanitat i Imatge i So, la major oferta d’aquesta mena d’estudis d’Espanya.

Després d’analitzar els 107 centres oficials privats d’FP a Espanya amb indicadors com la docència, la taxa d’ocupabilitat, les certificacions existents en cada centre, l’oferta formativa, així com les instal·lacions o la comunitat ‘en línia’, Strategik posa especial èmfasi en la proposta de Formació Dual de Cesur i “ho situa en una posició molt avantatjada enfront de la resta de centres per a afrontar els nous canvis cap a la dualització de la FP”.