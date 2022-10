Stoneweg ven l’antiga planta embotelladora de Coca-Cola a Madrid

Stoneweg, companyia assessora d’inversions immobiliàries ha completat, en representació del Grup Icona Capital la venda de l’antiga planta embotelladora de Casbega a Fuenlabrada, un gran emplaçament industrial a Madrid, a Thor Equities, empresa de gestió d’actius industrials.

Stoneweg va adquirir l’antiga planta embotelladora de Casbega en el Polígon Industrial Nen del Remei en 2020. Una planta de 211.000 metres quadrats d’espai industrial, adjacent a la circumval·lació interior de Madrid, estratègicament situats en el municipi de Fuenlabrada amb bones connexions de transport.

La venda a Thor, com a part de la seva pròpia expansió prevista per a construir Thor Digitaland, suposarà una inversió de 600 milions d’euros i convertirà l’emplaçament en un centre de dades d’última generació.

Jaume Sabater, director general de Stoneweg, va comentar respecte a l’operació que “Stoneweg s’ha convertit en un soci de gran confiança de Icona, havent executat l’adquisició original d’aquest actiu, així com la seva reeixida venda, dos exemples de la capacitat del nostre equip d’experts per a obtenir forts beneficis en nom dels nostres clients. Esperem continuar la nostra relació amb Icona i esperem tornar a treballar amb ells en el futur”.

Després del tancament d’aquesta important operació, Max-Hervé George, CEO i fundador de Icona Capital va manifestar que han treballat “estretament amb Stoneweg per a localitzar un emplaçament d’aquesta qualitat a Madrid com a part de la nostra expansió d’inversions en el sud d’Europa. Estem molt satisfets que la seva ubicació i oportunitat hagin estat reconegudes per Thor”.

Stoneweg, amb seu a Ginebra, identifica oportunitats immobiliàries, estructura productes d’inversió i gestiona mandats específics a Suïssa, Espanya, Andorra, Itàlia, el Regne Unit, Irlanda i els Estats Units. Ha gaudit d’un fort període de creixement des de la seva creació en 2015 i ara empra més de 140 professionals.

Icona és un inversor independent controlat per Max-Hervé George. Té la seva seu a Londres i altres oficines a Ginebra i Luxemburg. Icona compta amb més de 2.500 milions d’euros d’actius bruts sota gestió en diferents segments de negoci que van des del sector immobiliari, el crèdit i el capital privat fins a les situacions especials. En l’operació de venda, Icona ha estat assessorada pel grup bancari suís CBH Bank de Ginebra.