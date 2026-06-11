Stoneweg, juntament amb Nova Providence Capital, desenvoluparà un nou projecte d’oficines de categoria Triple AAA amb un volum superior als 50 milions d’euros de GAV al districte 22@ de Barcelona.
L’operació suposa la primera inversió en oficines que Stoneweg realitza a Espanya des de la incorporació de Cromwell Property Group Europe al grup, reforçant així el seu posicionament en un dels mercats d’oficines més dinàmics i amb millors perspectives de creixement del continent.
L’operació, conjuntament amb Nova Providence, que ja té experiència al 22@ amb 200.000 metres quadrats desenvolupats, respon a una estratègia d’inversió que busca anticipar-se al pròxim cicle de creixement del mercat d’oficines de Barcelona. L’enfocament replica la visió aplicada per Stoneweg el 2016 amb el desenvolupament de Luxa, un dels projectes de referència del 22@, que posteriorment va ser ocupat per companyies com WeWork i Amazon.
No obstant això, des del 2017, després de la seva última inversió en equity, Stoneweg ha continuat activa a la zona adoptant un enfocament diferent, orientant-se cap al negoci del deute a causa de la forta pujada de preus que va experimentar el sector.
El nou actiu de la companyia s’ubicarà al districte 22@, que concentra aproximadament el 50% de la contractació total d’oficines de Barcelona i s’ha consolidat com un dels principals pols tecnològics i d’innovació del sud d’Europa. En aquest context, Stoneweg preveu una reducció progressiva de la disponibilitat d’actius Grade A durant els pròxims anys, a mesura que la demanda continuï absorbint l’estoc existent. Aquesta dinàmica podria derivar en un mercat clarament favorable als propietaris, impulsant el creixement de les rendes.
La decisió d’inversió es fonamenta en una combinació de factors que reforcen el potencial de creixement del mercat d’oficines de qualitat a Barcelona, com ara la disponibilitat pràcticament inexistent d’espais prime, amb una taxa de desocupació al districte central de negocis (CBD) inferior al 3%; la forta demanda estructural al 22@ per part d’empreses tecnològiques, multinacionals i companyies basades en el coneixement; i el creixement de les rendes i la compressió de les yields, actualment situades per sota del 5% per als actius prime.
Així mateix, iniciatives públiques com el Pla Barcelona Impulsa 2035 contribueixen a reforçar el posicionament de la ciutat com a centre empresarial, tecnològic i d’innovació a llarg termini. A més, pel que fa als terminis de desenvolupament, la parcel·la ja disposa de qualificació per a ús terciari, la urbanització està aprovada i la llicència de construcció ja ha estat presentada.
El projecte, situat al carrer Bolívia, preveu el desenvolupament d’un edifici d’oficines d’última generació dissenyat per respondre a les noves demandes dels usuaris corporatius, integrant criteris de sostenibilitat, eficiència i flexibilitat. Entre les seves principals característiques destaquen una superfície total de més de 18.500 metres quadrats, set plantes sobre rasant, dos nivells d’aparcament i especificacions Triple AAA, amb elevats estàndards d’eficiència energètica, benestar i experiència d’usuari.
L’estratègia de Stoneweg per a aquest projecte s’articula en tres fases: el desenvolupament d’un actiu icònic al 22@, la captació d’inquilins corporatius de primer nivell mitjançant contractes de llarga durada i, finalment, la desinversió de l’actiu un cop estabilitzat.
Amb aquesta operació, Stoneweg ha indicat que reafirma la seva capacitat per identificar tendències estructurals i generar valor a través de projectes immobiliaris d’alta qualitat en mercats urbans amb sòlids fonaments de creixement. Igualment, reforça la seva aposta per Barcelona, un mercat estratègic on ja compta amb una presència consolidada en els segments logístic, residencial i hoteler, i on, a través de la seva divisió Experiences, desenvolupa projectes emblemàtics com el Museu Carmen Thyssen o la fàbrica Godó i Trias.
Jaume Sabater, fundador de Stoneweg i CEO del Grup SWI, va assenyalar que “ens trobem en un punt d’inflexió molt similar al que vam viure durant el cicle 2016-2019. La combinació d’una oferta limitada, l’escassetat d’obra nova i una demanda creixent d’espais d’alta qualitat genera una oportunitat única per desenvolupar producte diferencial en ubicacions estratègiques”.