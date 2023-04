Stoneweg Hospitality amplia la seva presència hotelera a Espanya

Stoneweg Hospitality, la divisió hotelera de la plataforma d’inversions immobiliàries Stoneweg, ha adquirit dos hotels a Mallorca i Tenerife a Globalia Business Corporation, el grup turístic espanyol, per 83 milions d’euros. Les inversions s’han realitzat a través de diversos fons discrecionals de Stoneweg i augmenten l’oferta hotelera de l’empresa en un 25%, de 1.281 a 1.691 habitacions, així com la seva presència a Balears i Canàries fins al 62%, una regió on es preveu un rècord de visitants en 2023.

La Nena és un hotel de quatre estrelles i 226 habitacions situat en Costa Adeje, Tenerife, a 200 metres de la Platja Fañabé i la Platja de la Pinta. D’altra banda, Palace de Muro, amb cinc estrelles i 184 habitacions està situat a Muro (Mallorca), en primera línia de la Platja de Muro, considerada una de les millors del món. Tots dos hotels compten amb múltiples restaurants, bars i piscines, així com amb un spa i un gimnàs, a més d’instal·lacions per a reunions, incentius, conferències i esdeveniments.

Stoneweg Hospitality, posseeix actualment una cartera de set hotels de primera categoria a Espanya, que han estat reposicionats, o estan en procés de ser-ho, mitjançant importants canvis de gestió, programes de CapEx i estratègies de reflagging.

Això inclou Alua Menorca, Casa Lit Barcelona o Hard Rock Hotel Marbella, que va reobrir les portes al març d’enguany després d’una reforma integral de les seves habitacions i suites, i noves zones comunes com la piscina i restaurant en el terrat Sun Society i el restaurant xou-dinner Nu Downtown.

El sector hoteler espanyol continua recuperant-se amb força de la pandèmia de COVID-19 i enguany es preveu que el país rebi la xifra rècord de 85 milions de visitants estrangers, superant el màxim anterior de 83 milions establert en 2019. Això suposa un augment del 17% respecte a 2022, quan 71 milions de viatgers estrangers van visitar Espanya.

Miguel Casas, director general de Stoneweg Hospitality, assegura que l’operació de compra “va ser una oportunitat única per a establir una petjada en dos dels destins hotelers de major rendiment d’Espanya, un mercat en el qual el sector turístic ha gaudit d’un repunt sense precedents després de la covid, i agregar dos actius que complementen la nostra cartera existent d’alta qualitat. En línia amb la nostra estratègia actual, el nostre equip altament experimentat millorarà i reposicionarà els actius per a generar rendiments addicionals a través de la creació de productes diferenciats des del punt de vista del concepte i la marca”.