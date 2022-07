Stoneweg amplia el seu Consell d’Administració amb el nomenament d’un director Financer i un director d’Inversions

Stoneweg, grup d’inversió immobiliària amb seu a Ginebra, ha decidit ampliar el seu Consell d’Administració amb el nomenament de tres nous consellers.

Es tracta de Simona Terranova, fundadora de MT Finance, empresa amb seu a Ginebra dedicada a la consultoria en matèria de regulació i gestió de riscos. Anteriorment va ser directora de PWC i posteriorment sòcia de Deloitte. Amb més de 20 anys d’experiència en auditoria, i el seu coneixement de la comunitat financera suïssa i europea serà un actiu important per a Stoneweg.

El segon dels nous consellers és Clarence Peter, advocat amb àmplia experiència i soci principal de Kellerhals Carrard, on assessora a nombroses empreses nacionals i internacionals en matèria de dret mercantil i societari.

Exercirà les seves funcions des de Ginebra

Finalment, Yvar Mentha, és soci de BRP (Bizzozero & Partners), empresa de consultoria reguladora suïssa i transfronterera. Abans d’incorporar-se a BRP, va treballar durant més de 20 anys, inclosos 15 anys en diversos llocs directius en un important banc privat amb seu a Ginebra. És un reconegut expert en l’àmbit institucional a Suïssa.

Al marge de les noves incorporacions al Consell d’Administració, Stoneweg també ha creat dues noves direccions, Financera i d’Inversions de les quals s’encarregaran Yvan Mermod (CFO) i Rafael Cerezo respectivament (CIO).

Yvan Mermod exercirà les seves funcions des de Ginebra, encarregant-se de supervisar les activitats comptables i financeres del grup, així com els aspectes de compliment de les diferents normatives. Amb més de 25 anys d’experiència, va anar anteriorment soci de KPMG Suïssa, on va supervisar el sector de gestió d’inversions per a la Suïssa francòfona.

Satisfacció per l’operació

El nou director Financer de Stoneweg va mostrar la seva satisfacció per incorporar-se “a una empresa extremadament dinàmica amb un equip talentós i motivat i una àmplia gamma d’activitats/estratègies amb gran potencial de creixement. Estic desitjant treballar amb la resta de l’equip directiu a mesura que ens embarquem en la següent etapa del viatge del Grup.”

Per part seva, Rafael Cerezo realitzarà les seves funcions des de la seu de Stoneweg a Madrid com a responsable del desenvolupament de les estratègies d’inversió del grup. Cerezo va començar la seva carrera en Barclays Plc i posteriorment va treballar durant més de 15 anys en M&G Investments. Va treballar a Londres com a inversor sènior i gestor de fons dins de l’equip de reestructuració i situacions especials de M&G, i més recentment com a codirector del negoci.

Per a Rafael Cerezo, l’aposta de la companyia és important i considera que “la inversió immobiliària, tal com la concep Stoneweg, obre noves oportunitats en un sector en el qual sovint falta imaginació. Per a mi és una oportunitat d’unir-me a una empresa que ofereix als inversors oportunitats úniques i solucions innovadores.”

Període de creixement de Stoneweg

Aquests nomenaments coincideixen amb un fort període de creixement de Stoneweg des de la seva creació en 2015, i l’arribada d’aquests professionals, altament experimentats en el negoci, és una fita important per a afrontar els ambiciosos plans de creixement de la companyia.

Per part seva, Jaume Sabater, director general de Stoneweg, confirma el bon moment i augura un futur de creixement per a la companyia.

“Tenim la sort d’haver gaudit d’un impressionant creixement interanual des del llançament de Stoneweg en 2015. Això es deu principalment a la qualitat dels nostres equips, a tots els nivells. L’enfortiment del nostre Consell d’Administració i la contractació de líders d’alt nivell és fonamental per al nostre enfocament en l’atracció i retenció de les millors persones, la qual cosa ens permet consolidar els nostres sòlids fonaments i assegurar que estem oferint un creixement sostenible en els pròxims anys”, va assenyalar.