Stoneweg adquireix la Torre Skyline a Madrid i reforça la seva aposta pel ‘living’ d’alta qualitat

Stoneweg, signatura d’inversió immobiliària, ha tancat la compra d’una de les Torres Skyline, situades a Madrid, a Bext Space Hòlding, la joint venture participada per Stoneweg i M&G Investments. La torre, objecte de l’operació, està composta per 300 habitatges de 1, 2 i 3 dormitoris i forma part del projecte residencial Skyline, un desenvolupament emblemàtic que s’ha consolidat com a referència arquitectònica en el nord de Madrid. Amb aquesta compra Stoneweg va assenyalar que reforça la seva presència directa en un actiu icònic, consolidat i d’alta qualitat, avançant en la seva estratègia de desenvolupament i gestió de producte living en ubicacions urbanes estratègiques. Per part seva, Bext Space Hòlding, continua avançant en el seu programa de desinversió en 2025, després de la venda el maig passat de Bext Vallecas a GMP i, més recentment, la venda de Bext Valdebebas a BGO. Aquesta última operació ha suposat l’entrada de BGO en el segment de Flex Living a Espanya, amb Madrid com a primer mercat d’inversió.
Skyline és un projecte residencial singular situat en el Passeig de la Direcció, en el barri de Tetuan, una àrea en ple procés de transformació i regeneració urbana. El conjunt està format per dues torres de prop de 100 metres d’altura, desenvolupades amb gran èxit i una marcada identitat urbana. La segona torre del complex es troba venuda al complet, la qual cosa reflecteix la solidesa, l’atractiu i l’èxit comercial del projecte.
El desenvolupament del projecte Skyline ha estat gestionat per Stoneweg des de la seva fase de concepció, amb un treball continuat en l’àmbit des de 2018. Al llarg d’aquests anys, la companyia ha impulsat la transformació de l’entorn, consolidant Skyline com un referent arquitectònic i residencial a Madrid.
La torre adquirida ofereix als seus residents una àmplia gamma de gentileses, pensades per a un estil de vida urbà, còmode i connectat, entre les quals destaquen: piscina comunitària i zones enjardinades; piscina panoràmica en el rooftop amb solàrium i zona lounge; rooftop amb vista obertes sobre la ciutat; gimnàs, zona de cotreball i sauna; i servei de consergeria 24 hores.
Skyline ha contribuït a revitalitzar el districte de Tetuan, incorporant valor arquitectònic, nous serveis i major dinamisme econòmic. El projecte respon a un model urbà més modern, vertical, sostenible i connectat, i es consolida com una referència de desenvolupament residencial d’alta qualitat a Madrid.