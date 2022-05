Les start-ups ‘biotech’, cada vegada més rellevants en el sector salut

El sector biotecnològic espanyol sempre ha estat a l’avantguarda quant a innovació, rapidesa i immediatesa i s’ha convertit, cada vegada més, en un negoci rendible, tant per a inversors com per a emprenedors. Les empreses biotech tenen molt impacte en l’economia espanyola, aportant al voltant del 0,7% del PIB espanyol. Com a conseqüència, les start-ups de recerca biotech creixen de manera ràpida, i les inversions en el sector són cada vegada més freqüents i menys high-risk.

Entre les start-ups espanyoles del sector biotech es troben start-ups com GoodGut, KeyZeel o eKuore, que busquen millorar la salut de les persones mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies aplicades al sector sanitari. La recerca de noves solucions per a malalties com el càncer o aplicacions mòbils que permetin optimitzar el servei d’assistència mèdica, són sens dubte start-ups amb un gran potencial creixement.

La start-up 24Genetics realitza test de diagnòstic de marcadors genètics. Amb presència en més de 100 països, la biotecnològica comercialitza set tests d’ADN diferents (ancestres, nutrigenètic, farma, salut, rendiment esportiu, dermogenètic i talent i personalitat), realitzant-se el 100% dels tests en un laboratori europeu amb la tecnologia de Illumina, un dels líders mundials en seqüenciació genèrica. 24Genetics està formada per un equip internacional de contrastat prestigi científic i els seus tests estan reconeguts pel Centre Nacional per a la Informació Biotecnològica (NCBI).

Una altra de les biotech que tenen un futur prometedor és KeyZell, acaba de treure al mercat un innovador sistema d’Intel·ligència Artificial que pretén ser el futur de la medicina de precisió en oncologia, anomenat KEYZELL OPS (Oncology Precisió System). De moment, només està disponible per a càncer de pulmó i mama, però promet ser una eina clau en la lluita contra el càncer, ja que és capaç de recomanar als professionals mèdics els tractaments més adequats tenint en compte les característiques individuals de cada pacient i el seu tipus de càncer.

L’eina ajudaria els oncòlegs a prendre decisions més precises permetent una medicina personalitzada, aconseguint reduir la reincidència, la sobremedicació, el temps d’hospitalització, els costos dels tractaments, i, sobretot, millorant la qualitat de vida dels pacients.

Finalment, la start-up eKuore pretén mitjançant el disseny, desenvolupament i comercialització de dispositius mèdics (mhealth) connectar la salut amb les noves tecnologies mòbils. Creada en 2012, té com a objectiu continuar desenvolupant dispositius que revolucionin el camp de la teleassistència sanitària, possibilitant el control i monitoratge del pacient d’una forma ràpida i senzilla a un baix cost.

A més, una altra de les seves eines, eKuore Pro, millora l’eficiència del personal sanitari, tant en el tractament de malalts crònics com en unitats d’hospitalització a domicili ja que evita desplaçaments innecessaris al no haver de ser present el metge especialista.

D’altra banda, permet l’auscultació a distància, reduint el risc de contagi en malalties d’alt risc. Aquesta startup compta ja amb presència internacional en països que van des de Sud-amèrica, Austràlia, els Estats Units fins al Japó, i països d’Emirats Àrabs, passant per països europeus com Anglaterra, Espanya o Itàlia.

Estàs companyies són algunes de les quals estan donant impuls al sector biotech espanyol, que augura un gran creixement i desenvolupament gràcies a emprenedors que llancen els seus projectes a un mercat cada vegada més competitiu i en el qual sens dubte, portaran grans avanços a l’àmbit sanitari, i del qual es beneficiarà tota la societat.