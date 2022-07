Start-ups que aposten per la Intel·ligència Artificial￼

La implementació de noves tecnologies com la Intel·ligència Artificial (IA) ofereix a les empreses el poder desenvolupar projectes que repercuteixin positivament en el dia a dia de la societat. Així, l’any 2021 es van invertir prop de 100.000 milions de dòlars en IA a nivell mundial segons el fons d’inversió Brain VC, la qual cosa demostra el seu gran potencial i creixement. Aquesta tecnologia pot aplicar-se a sectors com l’industrial, retail, el sector sanitari o el sector mediambiental.

Entre les startups que se serveixen d’aquesta tecnologia està EarthPulse, que busca democratitzar l’analítica de dades satel·litàries i facilitar el seu ús en indústries on la seva aplicació marqui la diferència. Mitjançant radars i càmeres visibles i tèrmiques dels satèl·lits d’observació de la terra, aquests recullen fotos que permeten mesurar múltiples paràmetres que contribueixen a una gestió de riscos més completa i flexible, adaptada al dinamisme de cada empresa.

Gràcies a la Intel·ligència Artificial, faciliten que aquesta informació recollida sigui accessible, fàcil d’entendre i útil com a eina estratègica en la gestió i presa de decisions empresarials.

Per part seva, l’eina de programari Voicit permet generar resums automàtics de les reunions. En convertir de veu a text les intervencions dels participants, es processa tota la informació mitjançant Intel·ligència Artificial per a crear un resum automàtic personalitzat sobre la base de les indicacions de l’usuari. Així, crea resums de cada reunió sense guardar la conversa i transcrivint únicament el que es considera necessari.

Una altra de les startups que aposten per aquesta tecnologia és KeyZell, una startup biotecnològica que ha desenvolupat un innovador sistema de IA que pretén ser el futur de la medicina de precisió en oncologia, anomenat KEYZELL OPS (Oncology[Ui1] Precision System). Actualment només està disponible per a càncer de pulmó i mama però promet ser una eina clau en la lluita contra el càncer, ja que és capaç de recomanar als professionals mèdics els tractaments més adequats tenint en compte les característiques individuals de cada pacient i el seu tipus de càncer.

L’eina ajuda els oncòlegs a prendre decisions més precises permetent una medicina personalitzada, aconseguint reduir la reincidència, la sobremedicación, el temps d’hospitalització, els costos dels tractaments, i, sobretot, millorant la qualitat de vida dels pacients.

Finalment, Barbara IoT aposta per la Intel·ligència Artificial distribuïda per a connectar diferents sensors industrials sense dependre del núvol. La seva tecnologia permet connectar de manera segura uns sensors que generen milers de dades per segon, per a poder fer un manteniment predictiu en temps real estalviant grans costos d’infraestructura. A més, facilita l’intercanvi segur de dades mitjançant l’encriptació i sobirania, de manera que les fàbriques i els proveïdors de servei de manteniment poden evitar qualsevol risc de fugida d’informació o altres incidents de ciberseguretat.

Aquests exemples mostren com la IA va més enllà de la capacitat humana per a resoldre problemes complexos. Per això, la implementació de tecnologies com la Intel·ligència Artificial augura un gran creixement i desenvolupament de projectes sòlids en un mercat cada vegada més competitiu i que sens dubte, portaran grans avanços dels quals es beneficiarà tota la societat.