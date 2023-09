SSG ofereix un increment salarial del 3,5% als empleats de Salut Respon

Els sindicats de Salut Respon, el servei destinat a la sol·licitud de cites prèvies en el Servei Andalús de Salut (SAS), rebutgen l’oferta d’increment salarial del 3,5% per a 2023 que l’empresa adjudicatària del servei, SSG, ha ofert en el marc de la taula de mediació del Sistema Extrajudicial de Resolució de Conflictes Laborals d’Andalusia (Sercla).

Els sindicats minoritaris, formats per UGT, CGT i ÚS, van iniciar una vaga dilluns passat, malgrat que l’empresa de transport sanitari ofereix als treballadors de Salut Respon una pujada salarial del 3,5% per a 2023, que se suma a l’increment del 16,79% aplicat l’any passat al personal d’operació de la plantilla. D’aquesta manera, les millores salarials ofertes per l’empresa en dos anys aconseguirien el 20%.

Per a la proposta de pujada del 3,5% per a enguany, l’empresa, que roman oberta al diàleg, abonaria en la nòmina de setembre, que es pagaria a l’octubre, el salari actualitzat i els endarreriments a 1 de gener de 2023, amb independència de la compensació i absorció pactada amb els treballadors.

Des que la companyia assumís la gestió del servei de cites del SAS, el febrer de 2022, ha vingut aplicant una sèrie de mesures perquè Salut Respon passés de funcionar com un nero ‘call center’ a un servei sanitari, la qual cosa ha comportat una millora de les condicions laborals dels treballadors.

Així, SSG va aplicar pujades salarials a l’agost de l’any passat, canviant la categoria professional dels treballadors, passant de teleoperadores a gestors telefònics, la qual cosa es va traduir en un augment del salari basi anual brut del 16,79%, per sobre del sector, passant de 14.555 euros a 17.000 euros en el cas del personal d’operació. L’empresa ha aplicat aquestes mesures anticipant-se a un nou conveni que portava anys vençut i en ultraactivitat i que, en qualsevol cas, són taules salarials que anaven molt per sobre del que venia estipulant el conveni d’aplicació.

En paral·lel, SSG indica que ha implementat altres millores per a eliminar la precarietat laboral que hi havia en la plantilla de Salut Respon des que era gestionat per altres operadores. Així, s’ha establert una jornada laboral mínima de 20 hores setmanals, acordant-ho de manera individual amb els treballadors.

Afegeix que addicionalment s’han corregit diverses situacions que s’allunyaven de la legalitat, com la formalització i lliurament documentat de contractes i nòmines, i per a una gestió més eficient del servei, es va impulsar un Equip de Formació i Qualitat per al control de qualitat de les tasques dutes a terme pel personal operador i gestor, així com per a la planificació i establiment dels procediments, estàndards i especificacions de qualitat del servei de Salut Respon.

El període de mobilitzacions podria estendre’s si els sindicats i l’empresa no arriben a un acord pròximament. Fonts pròximes a la negociació assenyalen que les noves demandes sindicals, unides a les millores salarials ja practicades, podrien portar a la companyia i al mateix servei a una “situació límit”.