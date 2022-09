Sorare llança les cartes digitals de LaLiga Smartbank i presenta la seva nova competició fantasy

Sorare, el joc fantasy amb tokens no fungibles (NFT), amplia el seu acord amb LaLiga mitjançant l’adhesió dels 22 equips de LaLiga Smartbank i el llançament de cartes digitals de tots els seus jugadors. LaLiga va ser la pionera de les cinc grans lligues de futbol del món a col·laborar amb aquesta companyia, una col·laboració que ara es reforça amb la incorporació de la Segona Divisió espanyola.

Michael Meltzer, director de Business Development de Sorare, va destacar que “amb les noves cartes de jugadors de LaLiga Smartbank donem als aficionats una nova manera de connectar amb els seus equips favorits, de manera digital i connectada amb el propi terreny de joc, a més oberta al món”.

Amb aquest nou acord els 22 clubs de LaLiga Smartbank tindran una nova font d’ingressos i els permetrà incrementar la seva exposició internacional, arribant a més aficionats, entre els quals es troben els dos milions d’usuaris de Sorare.

Acord amb Sorare

“Des de LaLiga estem molt contents de poder ampliar el nostre acord amb Sorare, per a oferir aquest innovador projecte als seguidors i fans dels clubs de LaLiga Smartbank. Vam ser la primera lliga a col·laborar amb Sorare per a oferir als nostres aficionats una nova i emocionant manera de relacionar-se amb els seus jugadors favorits i, al mateix temps, ajudar els clubs a connectar amb una audiència encara major a tot el món. Estem encantats de veure el gran acolliment que ja han tingut les cartes Sorare dels jugadors de LaLiga Santander, i emocionats amb la incorporació dels clubs de LaLiga Smartbank”, va afirmar Óscar Mayo, director general Executiu de LaLiga.

Gràcies a això els equips espanyols podran arribar a noves audiències, desenvolupant una relació totalment innovadora amb elles i ampliar així la seva massa social, ja que actualment només un 5% dels usuaris de Sorare són espanyols, la qual cosa demostra un potencial de creixement molt elevat.

“Estem encantats d’afegir aquests equips a Sorare. Tots els jugadors de tots els equips de LaLiga Smartbank estan ja disponibles. Els aficionats podran gaudir del joc fantasy, però també del col·leccionisme d’aquestes cartes digitals, i participar de l’emoció de ‘descobrir’ futures estrelles”, afirma Michael Meltzer.

LLIGA FANTASY EUROPEA

Amb la incorporació de LaLiga Smartbank, els clubs espanyols passen a formar part d’una expansió global de la companyia de la qual formen part les cinc segones divisions de les principals lligues europees com la EFL Championship al Regne Unit, la 2. Bundesliga a Alemanya, la Sèrie B italiana i Lligui 2 BKT a França. A més, per a donar suport a la difusió de les noves cartes, Sorare té previst llançar una nova competició fantasy integrada per jugadors d’aquests equips.

“Els aficionats dels equips de LaLiga Smartbank no tenen res a envejar en termes de suport, passió i emoció als jugadors de LaLiga Santander. Ells segueixen els partits en el camp i a distància, tenen els seus jugadors favorits, i senten els colors en cada jornada. Estem encantats de poder connectar amb aquests grans clubs i de permetre que puguin arribar a molts més aficionats de tot el món. A més, estem segurs que els managers de Sorare posaran molta atenció a aquestes incorporacions per a descobrir noves promeses i incloure’ls en els seus equips abans que ningú”, va assegurar Meltzer.