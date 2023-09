SO-LA-NA i Ifema s’uneixen per a portar el flamenc a les principals fires

SO-LA-NA Entertaiment, la productora especialitzada en flamenc, creadora de grans esdeveniments nacionals i internacionals de flamenc com a Flamenc Real i Authentic Flamenc, s’uneix en un nou projecte a Ifema per a presentar ‘Festa Flamenca’, una proposta que portarà el flamenc a les principals fires de la capital.

En ‘Festa Flamenca’, el flamenc de la millor qualitat es dona la mà amb la gastronomia per a oferir una innovadora proposta als expositors, visitants i públic general de les fires més importants que acollirà Madrid enguany. L’estrena de ‘Festa Flamenca’ tindrà lloc en el marc de Fruit Attraction 2023, una de les fires més internacionals de la institució que reunirà més de 1.800 empreses de 47 països, i més de 89.000 professionals arribats de tots els racons del món.

Aquesta primera cita tindrà lloc els dies 3, 4 i 5 d’octubre, en els quals s’estrenarà l’espectacle ‘Origen’, protagonitzat per un dels millors balladors del món, Eduardo Guerrero, acompanyat d’un elenc de set artistes de reconegut prestigi. Guerrero és Premi Descaradura del prestigiós Festival Internacional del Cante de Les Mines 2013 i també Premi del Público del Festival de Jerez 2017, i ja ha estat cap de cartell de grans produccions de flamenc com ‘Faro’ o ‘Les Mines Port Flamenc’.

L’espectacle, les entrades del qual ja poden adquirir-se en la web d’Ifema, es desenvoluparà en un auditori dissenyat per a l’ocasió en la passarel·la de la Fashion Week, el pavelló 14.1 del Recinte Firal, on els assistents podran accedir a una oferta gastronòmica d’alta qualitat mentre gaudeixen de la qualitat artística i plàstica de l’espectacle.

“El nostre objectiu és oferir als nostres clients una experiència tan enriquida com sigui possible durant la seva estada en Ifema. Gràcies a l’aliança amb ‘partners’ com SO-LA-NA, productora artística de gran prestigi, podrem celebrar grans espectacles que fomentin l’art i la cultura d’Espanya, i continuar posicionant-nos com un dels principals focus de la cultura a Madrid”, va afirmar el director general d’Ifema, Juan Arrizabalaga.

Per part seva, el president de SO-LA-NA Entertainment, Aurelio Solana, va declarar que la seva aposta sempre ha estat “descobrir el flamenc a persones amb sensibilitat per a qualsevol mena d’art, tant a Espanya com en els cinc continents”. “Amb aquest projecte, portem el flamenc no sols als amants d’aquesta cultura, sinó al teixit social i empresarial espanyol de múltiples sectors, i a la seva gran quantitat de visitants espanyols i estrangers”, va concloure.