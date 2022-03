Sky revela el ‘col·lapse’ de la Superlliga en un documental

Un documental de la plataforma de televisió Sky, emès el passat dilluns, ofereix un relat minuciós de com van fracassar els plans per a llançar la Superlliga a l’abril de 2021. Fa ara un any, dotze dels millors clubs de futbol d’Europa (inclosos Reial Madrid, Barcelona i Atlètic de Madrid) van anunciar que havien creat una Superlliga independent que els asseguraria milers de milions d’ingressos durant dècades.

Els impulsors del projecte, encapçalats pel president del Reial Madrid, Florentino Pérez, i el president de la Juventus, Andrea Agnelli, van pensar que els aficionats acceptarien de bon grat aquest desmantellament de la piràmide futbolística de 130 anys d’antiguitat a canvi d’una nova competició en la qual els grans equips del futbol europeu jugarien entre si setmana rere setmana. No obstant això, després de dos dies de protestes i condemnes dels diferents governs, la Superlliga es va ensorrar, tal com recorda Financial Times.

El documental de Sky, titulat The Fight for Football (La lluita pel futbol), ofereix un relat minuciós de com es va desenvolupar aquest canvi que va fer tremolar els fonaments del futbol. Encara que la cobertura televisiva de l’època tractava d’analitzar en profunditat aquesta proposta de canvi, aquest documental analitza com la proposta va provocar la reacció immediata dels aficionats i les institucions.

Entre els els fundadors d’aquesta idea de la Superlliga, hi havien 12 dels grans clubs europeus: Milà, Arsenal, Atlètic de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milà, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Reial Madrid i Tottenham. No obstant això, en poques setmanes van anar despenjant-se la majoria d’ells, començant pels clubs anglesos i italians i l’espanyol Atlètic de Madrid per les amenaces de la UEFA a expulsar-los de la Lliga de Campions i sancionar-los amb una exclusió de diversos anys.

Periodistes financers i polítics expliquen en el documental les motivacions econòmiques dels clubs mentre un grup d’experts en futbol, entre els quals es troben el president de la UEFA, Aleksander Ceferin, i el president de la Lliga, Javier Tebes, mostren l’opinió dels protagonistes de la resistència contra la Superlliga.

El documental de Sky també ressalta l’escàs esment dels mitjans de comunicació als “equips alimentats pels petrodòlars”, que han deixat obsoleta la competició des de fa temps, o l’ànsia de riquesa d’alguns clubs que els ha portat a “la fallida moral”, un oblit cada vegada més evident a mesura que sorgeixen més crítiques cap al propietari del Chelsea, Roman Abramovich, un dels propietaris dels 12 clubs europeus que pretenien crear la Superlliga.